Росія приготувала чергову підлість для Грузії: як ударили

У Росії посилили контроль за ввезенням алкогольних напоїв із Грузії.

Як повідомили в Росспоживнагляді, якість грузинської продукції в динаміці нібито сильно погіршується. Уточнюється, що з 2014 по 2018 роки обсяг поставленого в Росію неякісного грузинського алкоголю збільшився у 2,9 раза – до 203 тисяч літрів.

Серед виробників, які поставляють алкогольну продукцію, що не відповідає обов'язковим вимогам, Росспоживнагляд назвав АТ "Багратіоні-1882", ТОВ "Болеро енд компанії", ТОВ "Кахетинське традиційне виноробство", ТОВ "Бадагоні", ТОВ "Дім грузинського вина", ТОВ "Корпорація грузинське вино", ТОВ" Компанія грузинських вин і алкогольних напоїв", ТОВ "Батоно".

Вина Грузії lenta.ru

Водночас уточнюється, що партії неякісної продукції не допускаються до ввезення у Росію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня жителі столиці Грузії Тбілісі продовжили протест на площі перед парламентом Грузії. У Росії протести викликали різку реакцію – президент Володимир Путін підписав указ, який забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію.

Пізніше найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою у зв'язку з акціями протесту і реакцією на них російської влади.

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