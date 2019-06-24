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Росія приготувала чергову підлість для Грузії: як ударили

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У Росії посилили контроль за ввезенням алкогольних напоїв із Грузії.

Як повідомили в Росспоживнагляді, якість грузинської продукції в динаміці нібито сильно погіршується. Уточнюється, що з 2014 по 2018 роки обсяг поставленого в Росію неякісного грузинського алкоголю збільшився у 2,9 раза – до 203 тисяч літрів.

Серед виробників, які поставляють алкогольну продукцію, що не відповідає обов'язковим вимогам, Росспоживнагляд назвав АТ "Багратіоні-1882", ТОВ "Болеро енд компанії", ТОВ "Кахетинське традиційне виноробство", ТОВ "Бадагоні", ТОВ "Дім грузинського вина", ТОВ "Корпорація грузинське вино", ТОВ" Компанія грузинських вин і алкогольних напоїв", ТОВ "Батоно".

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Вина Грузії

Вина Грузії

lenta.ru

Водночас уточнюється, що партії неякісної продукції не допускаються до ввезення у Росію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня жителі столиці Грузії Тбілісі продовжили протест на площі перед парламентом Грузії. У Росії протести викликали різку реакцію – президент Володимир Путін підписав указ, який забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію.

Пізніше найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою у зв'язку з акціями протесту і реакцією на них російської влади.

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Тема
Протести в Грузії
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Росія
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РосіяРосспоживнагляд
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Ну уж если воюете с оккупантом, так не орите "а нас за что?"!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В Грузии приостановили показы фильмов на русском языке и этим убили сразу двух зайцев. Во-первых, российские шпионы сопьются от скуки, во-вторых, на свободные места можно посадить Саакашвили и его однопартийцев.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Чтобы никто не сомневался в запрете полетов российских самолетов в Грузию и грузинских - в Россию, Путин в конце указа приписал: «Мамой клянусь».
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