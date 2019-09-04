Росія повністю виплатила борг до Ради Європи: всі подробиці

Росія повністю сплатила заборгованість із внесків за 2017-2018 роки до бюджету Ради Європи (РЄ).

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на заяву заступника генерального секретаря РЄ Даніеля Хольтгена.

"Я можу підтвердити, що гроші за 2018 і 2017 роки (54,7 млн євро) були на 97% переведені станом на сьогоднішній ранок. Наразі залишилося вирішити лише деякі технічні моменти, однак ми впевнені, що вони будуть врегульовані. Заборгованість практично повністю погашена", – зазначив Хольтген

При цьому генсек РЄ Турбйорн Ягланд наголосив, що Росія повністю закрила питання із заборгованості внесків.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд

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"Росія щойно повністю виплатила свої невиплачені внески. Це тішить", – сказав Ягланд.

При цьому Ягланд зазначив, що "виплати не були причиною, через яку в організації прагнули повернути Росію як повноправного члена".

"Ми хотіли знову мати можливість відстоювати інтереси російських громадян в РФ", – заявив генсек.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути росіян без санкцій. Однак ПАРЄ відклала затвердження повноважень РФ до висновку Венеціанської комісії щодо статусу депутатів Державної думи РФ, обраних з урахуванням голосів кримчан.

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