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Росія відмовляється платити Україні за Крим: Москва подала до суду

10.1тЧитати матеріал російською

Росія оскаржила у Верховному суді Швейцарії рішення міжнародного арбітражу про стягнення з неї на користь "Укрнафти" 44,4 млн доларів компенсації за конфіскацію майна компанії в окупованому Криму.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції РФ. "27 травня Росія подала до Верховного Суду Швейцарії заяви про скасування арбітражних рішень, винесених за позовами компаній "Укрнафта", "Стабіл" та інших. 31 травня суд підтвердив отримання заяв", — йдеться у повідомленні.

Зокрема ще у квітні 2014 року після анексії півострова Російською Федерацією незаконні збройні формування держави-агресора захопили адміністративні приміщення і 16 автозаправних станцій "Укрнафти".

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Росія подала до суду

Росія подала до суду

Зазначається, що у заявах про скасування Росія навела розгорнуті аргументи, які нібито підтверджують неправомірність винесених арбітражними трибуналами рішень.

"По-перше, арбітри винесли рішення на користь позивачів, не встановивши при цьому, що півострів Крим є суверенною територією Росії. Проте Трибунал постановив, що Росія несе відповідальність згідно із нормами двосторонньої угоди між Росією та Україною. По-друге, інвестиції позивачів були придбані незаконним способом, зокрема через корпоративні захоплення і незаконну приватизацію. Арбітражне рішення, що захищає такого інвестора, не може бути визнане і виконане у країнах із розвиненою системою права", — повідомили у Мін'юсті РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня Арбітражний суд ухвалив рішення стягнути з Російської Федерації на користь "Укрнафти" 44,4 млн доларів компенсації за конфіскацію майна компанії в окупованому Криму.

При цьому у Росії рішення арбітражу не на їхню користь визнати відмовилися. Мін'юст РФ заявив, що навіть не отримав відповідного документа і що воно було ухвалене без необхідних на те повноважень.

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Тема
анексія Криму
Місце
Росія
Теги
РосіяУкрнафтаКрим
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Sladko Semen
Sladko Semen
за головок как обычно в стиле обоза)) РФ отказывается платить) А где слова "суд постановил..."
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Росия страна террорист окупант и Банкрот! Путин разорил россию и обокрал ее! Путин убил в боинге 298 человек и 80 из них ДЕТИ!
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Украина должна России больше $10 млрд. за оккупацию и разграбление Крыма, с 1991 по 2014 г.г., который Россия ей не передавала. Правом собственности России на Крым является манифест Екатерины II от 1783 года.
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