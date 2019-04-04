Росія оцінила "збиток Криму" від України: названа конкретна сума

У Державній думі Російської Федерації на першому засіданні робочої групи депутати попередньо оцінили завданий окупованому Криму "збиток від політики влади України" в 1,5 трлн рублів (0,62 трлн гривень)

"За найскромнішими підрахунками, розмір збитків за зазначеними напрямами значно перевищує суму 1,5 трлн рублів", – повідомив депутат від анексованого півострова Андрій Козенко, передає "Інтерфакс".

Крім того, він заявив про необхідність оцінити "моральну шкоду за роки перебування кримчан в українській окупації". За його словами, тут також потрібно врахувати "утиск прав російськомовного населення, якому піддавалися жителі півострова".

Козенко додав, що в 2018 році доходи бюджету Криму становили 54,8 мільярда рублів (22,6 млрд гривень). До окупації півострова Росією його бюджет нараховував приблизно 9 млрд гривень.

"Так, можна визначити різницю: 30 млрд рублів (12,4 млрд гривень) протягом 23 років дають 690 млрд рублів (284,3 млрд гривень). Ця різниця якраз і буде недоотриманим кримчанами за роки незалежності прибутком", – вважає депутат від анексованого півострова.

Також Козенко запропонував приплюсувати до цієї суми оренду, яку Росія виплачувала Україні за Чорноморський флот у Севастополі, недоотримані доходи за простій землі на південному березі Криму, будівництво санаторіїв, втрати від енергетичної, водної, продуктової, транспортної блокад і втрати від санкцій.

"Так, не все легко зіставити. Так, складно вийти на точні цифри. Але нам потрібно максимально науково і методологічно правильно підходити до організації роботи. У неї повинен бути конкретний результат, аналітичний документ із висновками", – підсумував перший заступник голови нижньої палати Держдуми Іван Мельников, який очолив групу з "оцінки збитків Криму через Україну".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України. Зокрема, з відповідною заявою виступив спікер Державної думи В'ячеслав Володін. Водночас глава російського парламенту назвав "анексією" період перебування Криму в складі України.

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