Росія оцінила Кримський міст у "5 рублів": що трапилося

Центральний банк Російської Федерації випустив в обіг п'ятирублеву пам'ятну монету до п'ятої річниці анексії Криму.

Монета виконана з недорогоцінного металу і має форму кола діаметром 25 мм, йдеться на сайті регулятора.

На лицьовій і зворотній сторонах монети по колу є виступаючий кант. Бічна поверхня монети має переривчасте рифлення.

На зворотному боці монети – рельєфне зображення Кримського мосту, зведеного над Керченською протокою. Відповідний інфраструктурний об'єкт з'єднує окупований півострів із Росією.

Також на лицьовій стороні монети в центрі в два рядки розташоване позначення номіналу – "5 рублів", нижче напис: "Банк Росії", під ним дата – "2019", зліва і справа – стилізовані гілки рослини, в правій частині – товарний знак монетного двору.

Монета випущена тиражем 2 мільйони штук.

Центральний банк Російської Федерації

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ній запустили рух.

Пізніше в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта й Судак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви у районі Керченського мосту, які можуть привести до його руйнування. Для будівництва Російська Федерація вибрала найневдаліше за геологічними і сейсмічними умовами місце.

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