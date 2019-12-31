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31 грудня • оновлено в 12:43
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Росія отримала ще одну перемогу щодо газу: про що мова

2.7т
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Газорозподільне підприємство Молдови "Молдовагаз" і російський "Газпром" продовжили контракт на поставку викопного газу ще на один рік.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на представника пресслужби молдавського уряду. За даними видання, уряд Молдови отримав відповідне повідомлення від керівництва енергопровайдера.

Росія отримала ще одну перемогу щодо газу: про що мова

sputnik.md

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"Голова "Молдовагаз" повідомив прем'єр-міністру, що компанія продовжила контракт з "Газпромом" на постачання природного газу на один рік", – повідомили в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
ринок газу
Місце
Молдова
Теги
Газпром газ
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Слышен свинячий вой с бanдеровских болот.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, О чем ты своинорусс, лапоть кокшникоголовый, ватник диффективный.
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Mega Death
Mega Death
Где Россия, там всегда победа!
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Кризский Игорь, .........ну да , унитазы для лохла - святое.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Mega Death, Возле туалета вся ваша победа, в унитазах украденных с украинских военных кораблей. Вот ваша вся победа.
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