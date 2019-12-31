Росія отримала ще одну перемогу щодо газу: про що мова

Газорозподільне підприємство Молдови "Молдовагаз" і російський "Газпром" продовжили контракт на поставку викопного газу ще на один рік.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на представника пресслужби молдавського уряду. За даними видання, уряд Молдови отримав відповідне повідомлення від керівництва енергопровайдера.

sputnik.md

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"Голова "Молдовагаз" повідомив прем'єр-міністру, що компанія продовжила контракт з "Газпромом" на постачання природного газу на один рік", – повідомили в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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