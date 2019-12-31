Росія отримала ще одну перемогу щодо газу: про що мова

Газорозподільне підприємство Молдови "Молдовагаз" і російський "Газпром" продовжили контракт на поставку викопного газу ще на один рік.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на представника пресслужби молдавського уряду. За даними видання, уряд Молдови отримав відповідне повідомлення від керівництва енергопровайдера.
sputnik.md
"Голова "Молдовагаз" повідомив прем'єр-міністру, що компанія продовжила контракт з "Газпромом" на постачання природного газу на один рік", – повідомили в пресслужбі.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
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Російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражного суду.
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Також 30 грудня Україна і Росія підписали договір про транзит газу строком на п'ять років. Існує можливість продовження ще на 10 років.
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко наголосив, що перший раз в історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати".
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що всі питання щодо газу з Україною були врегульовані разом з припиненням взаємних претензій.
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