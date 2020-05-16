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16 травня • оновлено в 17:08
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Росія намагається вторгнутися через наш енергоринок - Бутусов

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Росія намагається вторгнутися на український енергоринок для фінансового знищення енергетичної галузі, зупинки розвитку безпаливних – "зелених" джерел енергії. Мета - отримати більший вплив на Україну.

Про це в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" заявив журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, в Україні в 2015 році був підписаний Національний план розвитку альтернативної енергетики, а в 2017 році підписано Енергетичну стратегію України-2035, проте попри проведену українськими і зарубіжними партнерами роботу, ці документи навмисне не виконуються на догоду Росії.

"На жаль, документи планування в Україні – це як піар. Вони живуть разом з тими, хто їх випустив, і швидко забуваються... А ціна яка відсутності цих стратегій? Ми воюємо з ворогом, у якого стратегія є. Росія намагається вторгнутися на наш енергоринок через Білорусь, через Російську Федерацію. Росія чинить на нас системний тиск на всіх фронтах. У кінцевому підсумку виявляється, що в цій війні є не просто наші збитки, а є ще реальна кров людей", - зазначив Бутусов.

За його словами, Україна живе без реальної енергетичної стратегії і вирішити проблеми, які накопичувалися 30 років, за один місяць не вийде. В результаті, каже Бутусов, мільярди гривень збитків галузі та кредити, в т.ч. Енергоатому, доведеться покривати за рахунок платників податків.

"Це абсолютно надзвичайний стан в енергетиці. І я вважаю, що, звичайно, якщо знову ми будемо говорити і у переговорах (з РФ – ред.) якщо будемо шукати компроміси замість того, щоб чесно говорити про те, що відбувається, ось ці всі мільярди збитків знову будуть, як завжди, списані на державну компанію", - додав журналіст.

Як повідомлялося, імпорт з Росії був відкритий у вересні за ініціативою народного депутата Андрія Геруса. У 1 кварталі Україна імпортувала з РФ 54 млн кВт-год електроенергії і більше 150 млн кВт-год – з Білорусі.

Наприкінці квітня Міністерство енергетики та охорони навколишнього середовища розробило новий енергетичний баланс на 2020 рік і повністю відмовилося від поставок електроенергії з Білорусі та Росії.

Напередодні в.о. глави Мінекоенерго Ольга Буславец заявила, що через значний профіцит (перевиробництво) електроенергії Україна відмовляється від імпортних поставок. Така ситуація буде зберігатися в найближчі роки, зазначила Буславец, тому питання імпорту для країни не актуальне.

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Тема
Реформа ринку електроенергії
Місце
Україна
Теги
відновлювальна енергія НАЕК Енергоатом Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України
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