Росія накрутила світові ціни на нафту

Ціни на нафту еталонних марок у середу, 12 лютого, виросли в ході азіатських торгів на очікуванні рішення Росії щодо рекомендації скорочення видобутку.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 54,90 долара за барель, що на 3% вище за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 1,9% – до 50,53 долара за барель.

Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 1,6% – до 51,32 долара за барель.

Котирування Urals Maanimo

Вартість сировини зростає на очікуваннях рішення Росії щодо рекомендації технічного комітету ОПЕК+ щодо додаткового скорочення видобутку нафти.

Зокрема, напередодні міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що "Росія уважно вивчає рекомендацію технічного комітету, з метою оцінки ситуації, і визначення зваженого підходу, заснованого на інтересі ринку в цілому".

"Оскільки Росія коливається з приводу скорочення видобутку, ОПЕК може бути змушений діяти самостійно", – заявив старший ринковий аналітик OANDA в Сінгапурі Джефрі Холлі.

Ціни на нафту еталонних марок у середу, 12 лютого, виросли в ході азіатських торгів на очікуванні рішення Росії щодо рекомендації скорочення видобутку

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Раніше нафта помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавірусу в Китаї.

Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Він передається від людини до людини.

Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

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