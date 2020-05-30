Росія надрукувала $1 мільярд фальшивої валюти – Держдеп США

У Мальті конфіскували фальшиві лівійські динари на загальну суму 1,1 мільярда доларів США, які були надруковані державною російською компанією "Гознак".

Про це повідомила пресслужба Держдепу США. Підкреслюється, що приплив фальшивої валюти, до якого причетна РФ, дестабілізує економіку Лівії.

Держдеп зазначив, що валюта призначалася для "незаконного паралельного угруповання", яке не є легітимною владою в країні. У заяві також говориться, що єдиною законною установою, яка може розпоряджатися валютою в Лівії, є Центральний банк у Тріполі, де діє міжнародно визнаний Уряд національної єдності Фаїза Сараджа.

"Цей інцидент ще раз підкреслює, що Росія повинна припинити свої злочини і дестабілізуючі дії в Лівії", – сказано в повідомленні.

У Вашингтоні підтвердили рішучість співпрацювати з ООН та зарубіжними партнерами для припинення діяльності, яка "підриває суверенітет і стабільність" Лівії.

Зі свого боку російський МЗС заявив, що в Лівії зараз "фактичне двовладдя", тому там діють два центральних банки: один у Тріполі, а інший – у місті Бенгазі, який контролюється Лівійською національної армією на чолі з генералом Халіфою Хафтаром.

Відомство таким чином підтвердило, що "Гознак" дійсно друкував лівійські динари. Незаконною цю діяльність у МЗС РФ не вважають.

Ілюстрація РБК

Як писав OBOZREVATEL, раніше спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін заявив, що США нібито намагаються дискредитувати Росію і її президента Володимира Путіна, щоб зробити країну "якомога слабшою, а потім розчленувати".

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