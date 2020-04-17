Російські нафтовики пересварилися через скорочення видобутку - FT

За два тижні до початку фізичного скорочення видобутку нафти за новою угодою ОПЕК+ російські нафтовики так і не змогли домовитися про квоти.

Про це сказано в матеріалі Financial Times, передає The Bell. За інформацією джерел видання, для деяких з них пропорційне скорочення видобутку рівносильне втраті родовищ.

Адже досягнуте скорочення – 2,5 млн барелів на добу – майже у вісім разів перевершує все реалізоване в Росії досі. Джерела видання стверджують, що квоти компаній ще не узгоджені в уряді.

Нафтова війна закінчилася

При пропорційному скороченні найбільші частки припадуть на "Роснєфть" і "Лукойл" – 600 – 630 тисяч б/д і 240 – 270 тисяч б/д відповідно. Головний виконавчий директор "Роснєфті" Ігор Сєчін відомий як послідовний противник будь-якого скорочення видобутку.

"Скорочення видобутку небезпечніше за все для компаній з опрацьованими і обводненими родовищами: на деяких з них відновлення видобутку після закриття може бути неможливим або нерентабельним. "Татнафта", одна з таких компаній, заявляла, що зможе знизити видобуток на 10-15% на кілька місяців, але все, що більше цього, вимагатиме коригування інвестпрограми", – відзначається в матеріалі.

Видання стверджує, що з урахуванням обсягу скорочень під загрозою і багато родовищ в Сибірі, що вимагають певного припливу нафти для продовження видобутку взимку.

На думку авторів матеріалу, суперечки ставлять під сумнів виконання Росією зобов'язань за угодою ОПЕК+.

На думку аналітика "ВТБ капіталу" Катерини Родіної, при такому великому обсязі скорочень російські компанії все одно прийдуть до пропорційної системи квот, а скорочення зачепить практично всіх їхні активи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня країни ОПЕК+ домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти. В результаті видобуток з 1 травня скоротять на 9,7 млн барелів на добу.

Саудівська Аравія і Росія заявили, що готові знизити обсяг видобутку приблизно до 8,5 млн барелів на добу, тобто на 23% від рівня в 11 млн, решта країн – на 23% від своїх базових рівнів (видобуток на жовтень 2018 року).

Саудівська Аравія, добившись поступок від Росії щодо обмеження видобутку нафти, потім вирішила натиснути ще.

На думку аналітиків, укладення нової угоди, втім, не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

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