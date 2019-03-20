Roshen програв суд проти Росії

У Росії арбітражний суд відмовив Липецькій кондитерській фабриці "Рошен", яка входить у корпорацію Roshen, у визнанні незаконним рішення про донарахування 361 млн рублів (152,4 млн гривень) податків.

Зокрема, Федеральна податкова служба нарахувала фабриці 285,9 млн рублів податку на додану вартість за 2012 рік, а також 26,2 млн рублів пені і 49,4 млн рублів штрафу, передає "Комерсант".

Розгляд з цього приводу тяглнувся з жовтня 2015 року.

Підставою для перегляду розміру податку стали роботи з будівництва кондитерської фабрики і розподільного центру в селі Косирівка, які виконувало ТОВ НВФ "Металлімпресс".

За даними ФПС Росії, розрахунок з генпідрядником вівся за завищеними цінами, що дозволило Липецькій кондитерській фабриці отримати необгрунтовану вигоду при відшкодуванні ПДВ.

"Податкова знайшла фірми-одноденки в ланцюжку контрагентів "Металлімпресса" і вказала на транзитний характер перерахування коштів, а також на недостовірні відомості в звітних документах. У свою чергу, "Рошен" звернувся в суд і спробував довести сумлінність генпідрядника, а також помилковість висновків будівельно-технічної експертизи, яку провела ФНС", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в квітні 2015 року за фактом шахрайства з ПДВ при будівництві фабрики було порушено кримінальну справу (ч. 4 ст. 159 КК РФ). Йшлося про розкрадання близько 180 млн рублів з бюджету РФ, яке вдалося здійснити завдяки завищеним кошторисами субпідрядників "Металлімпресса".

Активи Липецької кондитерської фабрики були арештовані за рішенням Басманного суду Москви. Сама фабрика припинила роботу в квітні 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український журналіст Роман Цимбалюк також підтвердив, що фабрика Roshen у російському Липецьку не працює.

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