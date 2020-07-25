Рішення про зниження "зеленого тарифу" є програшем України, – Ляшко

Ухвалене днями Верховною Радою України рішення про зниження так званого "зеленого тарифу" вдарить не тільки по виробниках "зеленої енергетики", а й по кожному українцеві. Тож посадовці, причетні як до цього рішення, так і до знищення енергетичної безпеки України загалом, мають бути притягнуті до відповідальності. Про це в ефірі телеканалу "Україна" розповів лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.

"Я вважаю, що Україна програла. Тому що ми фактично відмовилися від розвитку зеленої безпечної енергетики. І ті, хто нас агітує "нащо нам та зелена енергетика, давайте атом" – хай поїдуть у Чорнобиль і поживуть там. І подивляться, наскільки безпечний цей атом", - заявив Ляшко.

Він також відзначив, що згадане рішення парламенту стало черговим кроком на шляху до занурення українського енергоринку у хаос.

"Продемонструвала Україна всьому світу також нездатність тримати слово, нездатність виконувати закон. Оцей хаос, який сьогодні відбувається в енергетиці – це результат ручного корумпованого втручання в енергоринок, зокрема, голови парламентського комітету з питань енергетики Андрія Геруса, одного з найбагатших депутатів парламенту у результаті його корупційних схем і НКРЄКП, де голова – Валерій Тарасюк. Це в результаті їхньої роботи сьогодні Україна втрачає репутацію, втрачає робочі місця і абсолютно втратила енергонезалежність", - переконаний Ляшко.

Політик також закликав притягти Геруса та Тарасюка до відповідальності за завдану, на його думку, енергетичній системі України шкоду.

"Зараз на сайті президента є петиція, де підписалися десятки тисяч людей – про звільнення Геруса з посади голови енергетичного комітету. Я дуже сподіваюся, що, відповідно до закону, ця петиція буде розглянута і прийняте рішення. Але надзвичайно важливо також прийняти рішення по НКРЄКП. Цей орган, який мав би робити все, аби Україна була енергонезалежна, щоб українці платили менші тарифи – цей орган убиває українську енергетику, українську енергонезалежність і залишає українських громадян, українських робітників, без роботи. Їх треба негайно притягти до відповідальності, голову НКРЄКП Тарасюка – під суд! За злочини проти України", - емоційно завершив Ляшко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 21 липня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про скорочення "зелених" тарифів. При цьому, згадане рішення у бізнес-спільноті було сприйняте неоднозначно. Наприклад, шведський інвестор заявляв про шантаж з приводу законопроекту про "зелені" тарифи, а бізнес-спільноти закликали до діалогу щодо запланованих змін між державою і бізнесом.