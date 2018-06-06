Ринок досяг дно: скільки українці заплатять за оренду квартир влітку

Літо - найкращий час для пошуку нового житла в Україні. Попит на ринку завмирає, з'являється можливість торгуватися. Експерти сходяться на думці: на даний момент цінові показники практично досягли дна, тому значного зниження чекати не варто. Винятком можуть стати "хрущовки" без ремонту. В кінці серпня-на початку вересня якщо ціни значно і не виростуть, то попит на житло збільшиться. Знайти підходящий варіант буде складніше.

OBOZREVATEL розібрався, що буде з цінами на оренду нерухомості і як правильно зняти квартиру.

Подешевшають "скромні" варіанти

Вартість оренди знижується влітку через падіння попиту. Їдуть студенти, зменшується активність на ринку, і власники житла готові урізати ціни. Але цей рік може стати винятком, впевнені ріелтори. Вартість оренди і зараз знаходиться на максимально низькому рівні, розповідає OBOZREVATEL експерт в сфері нерухомості Сергій Костецький. Попит між орендодавцями досить високий, тому підвищувати платежі без підстав вони не можуть. Але і знижувати ціни не стануть.

"Зараз, якщо здавати в оренду квартиру, вона буде окупатися 30 років. У 2007-му було 5-6 років. Квартира, яка раніше коштувала тисячу, зараз може здаватися за 200 доларів. Навіть попри те, що велика конкуренція, економічно недоцільно знижувати ціни ", - розповідає Костецький.

Ріелтор Ярослава Чапко також впевнена - передумов для зниження вартості оренди в Україні немає. Винятком можуть стати квартири без ремонту в старих "хрущовках". Їх власники, можливо, через зменшення кількість бажаючих зняти житло влітку можуть погодитися "збити" ціну. "Зниження не буде навіть враховуючи, що йде літній сезон. На квартирах в старих будинках і поганому стані, безумовно, можливий торг", - зазначає Чапко.

У той же час експерт в сфері нерухомості Максим Бабуряк прогнозує зниження цін в сегменті бюджетного житла в межах 10%. За його словами, ціни і так знаходяться фактично "на дні", однак "простий" квартир обходиться власникам в досить велику суму. Тому часто орендарі готові поступитися 5-10%, тим, хто відразу готовий в'їжджати.

"Влітку у нас приблизно на одну квартиру перед здачею припадає 5 переглядів. Восени може бути і 15 переглядів. Тобто попит дійсно падає. І варто розуміти, що з 5 людей, які прийшли подивитися житло, жоден з них не заселиться. Комусь не сподобається місце, іншому - ціна. Третій просто розглядає варіанти, четвертому все подобається, ось тільки у нього три кота, дві собаки і дикий кролик - всі живуть з ним", - розповідає Бабуряк. Головна перевага мертвого сезону - можливість торгуватися і вибирати.

Уже восени вартість оренди буде рости, прогнозує Ярослава Чапко. Причин для цього кілька - зростання попиту, девальвація гривні, підвищення мінімалки а разом з тим і збільшення податку на нерухомість, подорожчання комуналки. Експерти сходяться на думці - в середньому квартири можуть подорожчати на 10%.

"Ми очікуємо, що в кінці літа, коли буде приплив студентів і черговий виток зростання комунальних тарифів, ціни виростуть. Орендарі звичайно перекладають на плечі квартирантів додаткові витрати", - відзначає експерт.

Як правильно вибрати нерухомість

Українці зобов'язані платити податки з оренди - 18% ПДФО. Крім того, з орендарем необхідно укласти договір і за його бажанням зареєструвати за місцем проживання. Експерти кажуть: підписувати договори навчилися, а от платити податки і реєструвати мешканців - немає. Єдине, що може захистити права обох сторін - правильно складений договір.

"Обов'язково звірте всі паспортні дані, подивіться на підпис. Найкраще такий договір складати при ріелтори, він також повинен все проконтролювати", - розповідає юрист Олександр Плахотник.

Щоб не попастися на вудку шахраїв, краще звертатися в агентство нерухомості. Важливо при цьому зазначити, що свою комісію вони стягують вже при поселенні. Платити до того, як ріелтор знайшов квартиру, не варто.

Також важливо, щоб право власності на квартиру, яка здаєте, була в однієї людини, або щоб інші власники житла погодили заселення квартиранта на свою частину нерухомості.

"Серед мінімальних вимог: ліжко, стілець, стіл, холодильник, пральна машинка, шафа. Якщо чогось з цього немає, ціна повинна бути нижчою за ринкову", - розповідає Бабуряк. За квартиру недалеко від метро в Києві просять близько 6 тис. грн. При цьому, як розповідає Сергій Костецький, можна знайти варіанти і за 4 тис. грн на місяць.