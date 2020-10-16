Резніков озвучив план створення "економічного дива" на Донбасі

Віцепрем'єр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що влада хоче створити "економічне диво" на підконтрольних територіях Донбасу.

Про це він розповів в інтерв'ю хорватському каналу N1, яке було опубліковано в п'ятницю, 16 жовтня.

Резніков повідомив, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій працює над концепцією економічного розвитку. На неокуповану частина Донбасу хочуть залучити інвестиції, створивши території пріоритетного розвитку.

"Ключова ідея полягає в тому, що за бюджетні кошти, не за донорські кошти, і мінімально за кредитні кошти зробити відновлення Донбасу, вітринний проект уздовж 420 км лінії зіткнення, для того, щоб продемонструвати, що життя людей можливе тільки у вільній, незалежній європейській Україні", – розповів Резніков.

Віцепрем'єр зазначив, що таку модель можна було б впровадити на інших територіях Донецької та Луганської областей після деокупації.

Резніков додав, що втрати української економіки від війни на Донбасі становлять 120 мільярдів доларів, а на відновлення цих територій знадобиться мінімум 21 млрд доларів.

Резніков також відзначив, що питання включення особливого статусу Донбасу до Конституції України розглядатися не буде.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вирішив поцікавитися у громадян на виборах 25 жовтня, чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони.

Також гарант вирішив запитати думку українців щодо ще чотирьох питань, які, на його думку, активно обговорюються в суспільстві.