Революція з субсидіями в Україні: що буде після монетизації

В Україні в 2018 році зробили перший крок на шляху до монетизації. Підприємства, які постачають комунальні послуги, почали отримувати за субсідіантов гроші, а не газ. Другий крок - видавати кошти безпосередньо "на руки" сім'ям - планує впровадити вже в наступному році.

"Обозреватель" відповідає на головні питання про те, як монетизація субсидій вплине на українців.

Якщо введуть монетизацію, я буду отримувати субсидію грошима?

Так. Українці, які оформили субсидії, після повного введення монетизації зможуть отримувати "знижку" на карти. Правда, уряд досі вирішує: це повинні бути спеціальні карти, або звичайні рахунки в одному з державних банків. Також досі не прийняли рішення, чи будуть це цільові гроші (тобто витрачати їх можна виключно на комуналку), або ж довіритися українцям і видавати "вільні" гроші.

Якщо приймуть другий варіант, швидше за все, доведеться прискорювати процедуру зняття субсидії за борги. Інакше частина українців може отримувати гроші на комунальні послуги і просто проїсти їх. Остаточний варіант розроблять найближчим часом.

І коли чекати монетизацію?

На рівні ОСББ та постачальників монетизацію вже ввели. А повноцінна монетизація субсидій, швидше за все, почне працювати тільки в наступному році. За цей час уряду потрібно розробити необхідний механізм, внести правки в чинні постанови, провести інформаційну кампанію і пояснити українцям, як розпоряджатися монетизувати субсидією. Крім того, міжнародні та українські експерти наполягають на повторній перевірці пільговиків.

Ще кілька років тому Міністерство фінансів запустило верифікацію всіх одержувачів соціальних виплат, в тому числі і субсідіантов. Але результати такої перевірки виявилися куди нижче запланованих. У бюджеті передбачили економію за підсумками року в розмірі 5 млрд грн, але виконати цей показник не вдалося. В цьому ж році в Україні з'явився єдиний реєстр субсідіантов, що спростить процедуру перевірки

Я зараз отримую платіжку, в якій сказано, скільки повинен заплатити з субсидією. А що буде після монетизації?

Головна ідея монетизації - українці повинні самі оплачувати комунальні послуги за повною ціною. Якщо доходи не дозволяють платити, то держава повинна виділити матеріальну допомогу, а не "урізати" вартість комуналки. Якщо зараз в платіжках вказують, скільки потрібно заплатити, наприклад, за газ, вже з урахуванням субсидії, то після монетизації ця графа має пропасти.

Підприємства будуть розраховувати суми в платіжках за повною вартістю і без пільг. Для прикладу, пенсіонер, який витрачає на комунальні послуги 500 грн, при цьому субсидія повинна покривати всі платежі, які перевищують 100 грн, зараз отримує платіжки, в яких вже врахували субсидію. Після монетизації такий пенсіонер отримає звичайні платіжки і 400 грн субсидії на карту.

А якщо я отримаю субсидію, але витрачу на комуналку менше, гроші залишаться мені?

Ні. Давати субсидії будуть вже по факту споживання. Тобто якщо витратили 500 грн, а платити можете 100 грн, то субсидію нарахують на "різницю" в 400 грн. До монетизації "знижку" надавали на соціальні нормативи, які, наприклад, могли обходиться в 700 грн. Якщо залишити "стару модель", то заощаджені субсидію можна було залишити собі.

Правда, варто враховувати, що в остаточному варіанті монетизації субсидій на рівні домогосподарств ще можуть внести правки. Більш того, влада зацікавлена ​​стимулювати українців економити. Чим менше витрачаємо газу і тепла, тим швидше Україна зможе обійтися без імпортного блакитного палива.

Я чув, що будуть жорсткіше перевіряти субсідіантов. Це правда?

МВФ та інші міжнародні партнери України наполягають на необхідності переглянути процедуру верифікації пільговиків. Кілька місяців тому заступник директора Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) в Україні Марина Петров зовсім заявила, що необхідно посилити і умови, при яких призначається "знижка".

Однак, на даний момент чиновники не збираються проводити жорсткі перевірки або тим більше змінювати правила отримання знижок. Кабінет міністрів погоджується, що поступово число субсідіантов необхідно скорочувати. Віце-прем'єр Геннадій Зубко вже не раз називав програму субсидією "дотацією бідності". Однак, на непопулярні кроки чиновники так і не пішли. Серед таких кроків могли б стати облік нерухомості (якщо є дві квартири - не призначена субсидія), доходу від депозитів і т.д. Замість цього, як пояснили "Обозревателю" у Міністерстві соціальної політики, будуть чекати, поки кількість субсідіантов скоротиться в зв'язку з ростом доходів населення.

А що зміниться в цьому році?

У квітні в Україні закінчується опалювальний сезон. Вже з 1 травня українці будуть отримувати нові субсидії. Назначати їх будуть з урахуванням доходів за друге півріччя 2017 го. З урахуванням, що за цей час виросла середня зарплата, осучаснили пенсії і підвищили соціальні гарантії, розмір "знижки" може бути значно нижчим. У коментарі "Обозревателю" координатор житлових програм "Опори" Тетяна Бойко припустила, що 20% субсідіатов зовсім залишаться без допомоги від держави, так як їх доходу вистачатиме на оплату комуналки. У той же час заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко заявив, що точне число субсідіантов, які залишаться без знижки, можна буде визначити тільки ближче до літа.

В Україні, в залежності від сезону, субсидії отримує від 40% до 65% населення. Ця цифра майже в три рази вище "норми". Українська програма, як кажуть в ЄБРР, не відповідає "кишені країни". Знизити кількість пільговиків можна за рахунок більш жорсткого контролю і посилення умови для отримання знижки. На такі непопулярні кроки, особливо з урахуванням наближення передвиборчої кампанії, українська влада йти не поспішають.