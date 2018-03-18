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Революція в ЖКГ: Кабмін введе нові правила для українців

13.1тЧитати новину російською

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна збирається виводити галузь житлово-комунального господарства на новий рівень.

Про це він розповів під час привітання працівників цієї сфери з професійним святом, передає Урядовий портал.

За його словами, сфера ЖКГ є однією з базових галузей української економіки і соціальної сфери.

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"Реформа житлово-комунального господарства, яку вводить уряд, буде сприяти створенню конкурентного середовища і формування прозорого і ефективного ринку житлово-комунальних послуг, впровадження ефективної інвестиційної політики в сфері житлово-комунального господарства та вдосконалення тарифної моделі. Наше завдання - побудова такої системи житлово комунального господарства, в якій громадяни будуть отримувати якісні та зручні послуги за кращими світовими зразками, і будуть мати можливість вибирати постачальника цих послуг на свій розсуд. В реалізації цього уряд покладається, перш за все, на працівників сфери житлово-комунального господарства ", - сказав Гройсман.

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Прем'єр підкреслив, що знання, уміння і навички фахівців-комунальників дозволять вивести комунальне господарство України на якісно новий рівень.

Як повідомляв "Обозреватель", за оцінками експертів, якщо тариф на газ піднімуть, як це говориться в меморандумі з МВФ, то слідом подорожчає гаряча вода, опалення. За різними оцінками, комунальні послуги в Україні можуть вирости в ціні на 14% -62% вже в цьому році.

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Володимир Гройсман
Об'єкт
Кабінет Міністрів України
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