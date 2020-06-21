Рівнятися на Burger King і Uber: як відкрити бізнес в кризу і що потрібно знати

В часи рецесії економіки, коли по всьому світу спостерігається банкрутство крупних компаній є шанс вдало запустити власний бізнес.

Про це сказано в матеріалі ВВС. Як аргумент видання наводить той факт, що такі великі світові компанії як General Motors, Burger King, CNN, Uber та Airbnb народилися у часи падіння економіки.

"GM запустили у 1908-му, коли американська економіка переживала наслідки "фінансової паніки 1907". Burger King почав смажити свої перші котлети у 1953-му, коли економіка США так само була у рецесії. Перший ефір CNN у 1980-му, коли інфляція у Сполучених Штатах сягнула майже 15%. Uber та Airbnb стартували після світової фінансової кризи 2007-09", – сказано в статті.

За словами представника Двопартійного політичного центру Дейна Странглера, народження під час економічної кризи зробило їх одночасно і жорсткішими, і гнучкішими.

Завод General Motors Getty Images

"Це як випробовування вогнем. Якщо ви розпочали під час рецесії, вам треба вміти рахувати до копієчки, щоб компанія мала успіх. Треба розуміти, що такі компанії починали тоді, коли неможливо знайти ані фінансування, ані покупців, бо немає попиту", – пояснив учений.

Чи з'являться у 2020-му такі компанії, що стануть відомі усім?

Попри коронавірус, і навіть завдяки йому, з'являється багато нових бізнесів. У США лише за останній тиждень травня подали понад 67 тисяч заявок на реєстрацію бізнесу. Це на 21% більше, ніж за той самий час рік тому.

Airbnb Getty Images

Роберт Ферлі, професор каліфорнійського університету Санта Круз, пояснив, що частково більша кількість заявок на реєстрацію бізнесу пояснюється зменшенням робочих місць і вакансій. Він називає це "підприємництво з необхідності".

Професор Ферлі вважає, що люди намагаються створити свій бізнес, бо знайти роботу зараз дуже важко.

"Коли люди не можуть знайти роботу із регулярною зарплатою, частково це мотивує їх розпочати власний бізнес", – вважає він.

Є й такі стартапи, які зрозуміли, що якою б сумною не була ситуація із поширенням коронавірусу, і в ній також є певні можливості для бізнесу. Тим більше, що так можна допомогти і у боротьбі з пандемією. Це особливо яскраво проявилося на прикладі засобів особистого захисту. Попри велику кількість нових фірм, які виробляють такі засоби, попит на них не зменшується.

Всім, хто зараз міркує над тим, щоб почати власний бізнес, Маркус Бергер де Леон із консалтингової фірми McKinsey радить ще раз добре подумати. А як надумали, діяти швидко.

"Вам дійсно треба вирішити, чи варто витрачати свій фунт чи долар на це чи на щось інше. А потім треба виокремити одну ключову перевагу, яка стане основою вашого бізнесу. Після цього подумайте, чи зможете ви почати його з обмеженими фінансовими ресурсами і діяти швидко. Рецесію переживуть ті новачки, які найшвидше вчаться", – заключив експерт.

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