Хто в Україні заробляє найбільше: перелік робітничих спеціальностей

В Україні серед робітничих спеціальностей найвищі зарплати були у водіїв – 27,5 млн грн на місяць.

Про це сказано в аналітичному звіті "OLX Робота", який є в розпорядженні OBOZREVATEL. Середні зарплати у транспортній та будівельній сфері у 2020 році були на рівні 16 тис. грн, але водіям і взагалі пропонували 27,5 тис. грн.

Найбільше в 2020-му шукали працівників сфери торгівлі – майже кожне четверте оголошення на OLX Робота стосувалося вакансії із середньою зарплатою близько 10 тис. грн (22%).

До того ж найнижча середня оплата – на Волині (7,2 тис. грн) і найбільша – у Київській області (10,7 тис. грн). 18% вакансій цього року випало на транспортну сферу. З відривом, але на три місці за кількістю оголошень опинилася робота в ресторанній сфері – 9%.

5 найпопулярніших робітничих сфер:

Роздрібна торгівля – 10 000 грн. Транспорт, логістика – 16 250 грн. Бари і ресторани – 9 250 грн. Виробництво й енергетика – 12 000 грн. Будівництво – 16 000 грн.

Найпопулярніші робочі спеціальності 2020-го

У 2020-му найчастіше на "OLX Робота" шукали продавців – понад 7 тис. оголошень із середньою оплатою в 9,2 тис. грн. Платити найбільше готові були водіям у ресторанній сфері – 27,5 тис. грн у середньому. Високооплачуваними в Україні залишалися й працівники сфери будівництва – 25 тис. грн. Серед найбільших зарплат також оклади нянь – 24 тис. грн. Серед найменших – консьєржів, усього 2 500 грн.

Топ-10 робітничих фахівців:

Продавець – 9 200. Водій – 20 000 грн. Вантажник у транспортній сфері – 11 000 грн. Охоронець/сторож – 8 750 грн. Прибиральник – 6 000 грн. Кур'єр – 13 500 грн. Кухар – 11 000 грн. Офіціант – 9 000 грн. Бармен/бариста – 9 000 грн. Слюсар у транспортній сфері – 17 000 грн.

"Незважаючи на те, що заклади громадського харчування майже весь рік працювали зі значними карантинними обмеженнями, попит на працівників залишився на високому рівні. Зокрема, кухарів і офіціантів активно шукали в Київській і Одеській областях. Затребуваними були також водії, вантажники і кур'єри в Київській, Дніпропетровській і Одеській областях", – прояснила керівниця напрямку "OLX Робота" Марія Абдулліна.

Студентам і тим, хто починав кар'єру в 2020-му, роботодавці в середньому пропонували приблизно 10 тис. грн. У список найпопулярніших професій для початківців увійшли кур'єри, адміністратори, промоутери і продавці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні середня зарплата становить 12,9 тис. грн. Водночас серед популярних вакансій найбільше заробляють менеджери з продажу й директори підприємств.

Традиційно серед найпопулярніших вакансій найбільше платять менеджерам із продажу та директорам. Водночас найнижчі зарплати в касирів і менеджерів торговельних і розважальних залів.