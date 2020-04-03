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3 квітня • оновлено в 14:55
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Разумков продавив особливі умови для ломбардів? Розкрито зв'язок спікера зі скандальним рішенням

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Кабінет міністрів міг ухвалити рішення дозволити роботу ломбардів в умовах карантину під тиском спікера Дмитра Разумкова, який особисто в цьому зацікавлений.

Про це повідомляють джерела OBOZREVATEL. Так, Разумков ще в 2015-му купив компанію Інтерінвест ХХІ століття, яка є співзасновником ТОВ "Повне товариство Ломбард Про100Кредіт ТОВ Інтерінвест XXI століття і компанія". В її власності знаходиться сім ломбардів.

Після, як з'ясували співробітники Центру журналістських розслідувань, Разумков переписав бізнес на свою дружину. Через карантин ломбарди тимчасово зупинили свою роботу – спочатку Кабмін заборонив їм працювати. Однак в результаті сім'я Разумкова зазнала суттєвих втрат – бізнес простоював.

Разумков продавив особливі умови для ломбардів? Розкрито зв'язок спікера зі скандальним рішенням

3 квітня, як кажуть обізнані джерела, під тиском Дмитра Разумкова Кабмін ухвалив рішення ввести особливі правила для ломбардів – вони зможуть працювати навіть в умовах карантину.

Важливо відзначити, що Разумков, прийнявши рішення піти в політику, не продав свій бізнес, а всього лише переписав його на дружину. Фактично конфлікт інтересів залишається, спікер зацікавлений в створенні особливих умов для ломбардів та у відсутності належного контролю за ними.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков володіє будинком площею 492 кв. м і земельною ділянкою 1020 кв. м на Софіївській Борщагівці в Києво-Святошинському районі.

Право власності на будинок та земельну ділянку Разумков оформив в кінці квітня 2016 року. Згідно з даними декларації, вартість будинку становить 2,9 млн грн, а землі – 642,5 тис. грн.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
скандали
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Руденко Вован
Руденко Вован
Вот где собака зарыта.
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