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14 січня • оновлено в 12:02
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Разумков поставив Гончаруку вимогу пояснити мільйонні премії у Кабміні

1.4т
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував заслухати міністрів і прем'єра Олексія Гончарука щодо інформації про високі премії в уряді.

Зокрема голова парламенту попросив поінформувати про це Кабінет міністрів. Із відповідною заявою Разумков виступив на засіданні Ради у вівторок, 14 січня.

"Є пропозиція після години запитань до уряду заслухати міністра закордонних справ, ще послухати міністрів і, можливо, прем'єр-міністра щодо тих премій, які були нараховані окремим міністрам", – зазначив спікер.

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Відповідну вимогу Разумкова було підтримано народними депутатами.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував заслухати міністрів і прем'єра Олексія Гончарука щодо інформації про високі премії в уряді

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував заслухати міністрів і прем'єра Олексія Гончарука щодо інформації про високі премії в уряді

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Керівництво Міністерства культури України виписало собі зарплат і премій за підсумками грудня на суму понад 2 мільйони гривень.

  • Зокрема рекордні 497,7 тисячі гривень отримав Державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв. При цьому перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч гривень, заступниця міністра Ірина Подоляк – майже 395 тисячі гривень.

  • Голова Міністерства культури України Володимир Бородянський пояснив виплату високих зарплат і премій керівництву відомства у грудні тим, що державна служба має пропонувати фахівцям винагороду не нижче за середню медіану ринку.

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Автор
Віктор Калиненко
Особи
Дмитро Разумков Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Кабінет Міністрів України
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