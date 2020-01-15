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15 січня • оновлено в 15:28
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Разумков брехав про зарплати нардепів? Розенко оприлюднив гучне викриття

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив що депутатам не підвищували зарплати до 100 тисяч гривень, однак інформація спікера не відповідає дійсності.

Зокрема колишній віцепрем'єр-міністр і ексміністр соціальної політики Павло Розенко наголосив, що народні депутати в питаннях матеріального і соціально-побутового забезпечення прирівнюються до членів Кабінету міністрів. Про це він написав на Facebook.

За його словами, матеріальне забезпечення парламентаря встановлюється двома нормативними актами: законом "Про статус народного депутата України" і постановою ВРУ "Про фінансове забезпечення народних депутатів України".

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"Чітко і однозначно написано: народний депутат в питаннях матеріального і соціально-побутового забезпечення прирівнюється до членів Кабінету міністрів. І всі зарплатні складові також тотожні із зарплатами членів уряду!" – наголосив Розенко.

"Або закони поміняйте, або приведіть зарплати членів уряду до зарплат в 40-45 тисяч, про які ви говорите останній день! І звичайно, що жоден з нардепів чомусь не згадує, що окрім зарплати він отримує додатково ще одну виплату так звану допомогу "для здійснення депутатської діяльності", – додав він.

За словами ексміністра соціальної політики, ця виплата вважається другою депутатською зарплатою, бо:

  • депутат отримує її готівкою на руки;

  • депутат жодним чином не звітує за використання цих коштів;

  • зобов‘язаний декларувати ці кошти як власний дохід.

Голова Верховної Ради заявив що депутатам не підвищували зарплати до 100 тисяч гривень, однак інформація спікера не відповідає дійсності

Голова Верховної Ради заявив що депутатам не підвищували зарплати до 100 тисяч гривень, однак інформація спікера не відповідає дійсності

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні з 1 січня 2020 року депутатам Верховної Ради і працівникам міністерств збільшать зарплату від 2 до 5 разів, порівнянюючи з 2019 роком. Про це повідомив колишній віцепрем'єр-міністр України й міністр соціальної політики Павло Розенко. За його словами, зарплати багатьох нардепів і чиновників перевищать "сотні тисяч гривень".

  • Наприкінці грудня 2019 року в мережі з'явилися документи, в яких йдеться про те, що міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов нібито міг отримати премію за листопад 2019 року в розмірі 1630%, або 236 тисяч гривень.

  • Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов спростував інформацію про те, що за листопад 2019 року нібито отримав премію в 236 тисяч гривень.

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Автор
Віктор Калиненко
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