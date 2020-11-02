Раптове списання всіх старих вагонів неприпустиме, потрібен перехідний період, – ексміністр інфраструктури

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Економіка
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Раптове списання всіх старих вагонів неприпустиме, потрібен перехідний період, – ексміністр інфраструктури

Ініціатива Мінінфраструктури одномоментно списати старі вагони є непродуманою і може спричинити проблеми на ринку перевезень. Потрібно встановити перехідний період.

Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян у ефірі телеканалу "Україна24", коментуючи ініціативу Мінінфраструктури обмежити строк експлуатації вантажних вагонів.

"Це очевидно непродумане рішення з боку Міністерства інфраструктури і УЗ. Всі розуміють бажання і бізнесу, і регулятора, щоби користувалися новими вагонами і нормальною швидкістю, бо за нормативами у нас зараз швидкість впала у декілька разів, і, скільки нових вагонів не будуй, вони перетворяться на колеса. Але в часи кризи не можна раптово переходити на новий формат і казати, що все, з завтрашнього дня користуються новими або кількарічними вагонами", – сказав Омелян.

За його словами, швидко оновити рухомий склад неможливо – на це немає ані коштів у бізнесу, ані потужностей, щоб збудувати значну кількість вагонів. На думку ексміністра, уряд має встановити перехідний період для запровадження такого рішення.

"Кабінет міністрів повинен врахувати позицію бізнесу і провести переговори з ним, з УЗ, з Міністерством інфраструктури. І встановити необхідний перехідний період на час, коли бізнес буде мати за можливе після виходу з затяжної економічної кризи в нашій державі знайти необхідні кошти і поступово перебудовувати рухомий склад", - вважає Омелян.

Він також вважає, що "Укрзалізниця" має провести незалежний технічний аудит рухомого складу і особливо – шляхів та інфраструктури, адже останнім часом почастішали випадки сходження вагонів і загоряння локомотивів. І лише після цього ухвалювати рішення щодо варіантів його оновлення.

Раніше народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що ініціатива Мінінфраструктури обмежити термін використання залізничних вагонів призведе до списання 89 тисяч вагонів, що викличе дефіцит рухомого складу і, як наслідок, колапс у промисловості та агросекторі.

Водночас президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що списання вагонів через скорочення терміну експлуатації змусить "Укрзалізницю" купувати нові, хоча значно важливіше направляти інвестиції в оновлення залізничної інфраструктури, яка нині перебуває в критичному стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, списання старих вагонів призведе до дефіциту рухомого складу на залізниці та скорочення обсягу перевезень. Про це заявив голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський.

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