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''Спочатку бюджет'': економіст пояснив нюанси отримання траншу МВФ

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Заяви про те, що Україна може розраховувати на фінансування в обсязі восьми мільярдів доларів завдяки новій програмі МВФ - передчасні.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив фінансовий експерт Василь Горбаль. За його словами, відповідне рішення буде прийнято тільки після того, як уряд виконає умови фонду щодо прийняття бюджету.

"Ця угода значно м'якше попередньої. І тут логіка МВФ в тому, що вони прекрасно розуміють, що це виборчий рік, немає чіткого розуміння, хто виграє в президентській кампанії, а далі і в парламентській кампанії", - пояснив Горбаль.

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Він уточнив, що зараз дуже чітко видно: більшість українських політичних сил виступає проти співпраці з МВФ.

"Є навіть така перспектива, що новий парламент може почати процес перегляду домовленостей. Тому і був обраний такий період в 14 місяців для адаптації цієї програми. Тобто це десь півроку після парламентських виборів дають на те, щоб в парламенті України склалася якась конфігурація", - підсумував економіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни "Великої сімки" висловили впевненість в ефективності для України нового договору з Міжнародним валютним фондом.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Читайте всі новини по темі "транш МВФ" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
транш МВФПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Василь Горбаль
Місце
Україна
Об'єкти
МВФмакрофінансова допомогаУкраїна
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Тут экономист не прав! Например, эти 4 млрд. дол дали конкретно под долг Украины. Гройсман сказал, что если МВФ не даст 4 млрд, Украине надо будет обьявлять дефолт, т.к. в ноябре надо платить ...4 млрд. долга. В 2019 году Украине надо платить уже 7.3 млрд. долга. Поэтому если Украина будет вести себя "хорошо", могут дать и 8 млрд.
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Попова Ольга
Попова Ольга
знаем чем дышит этот "экономист " пошел на куй сегодня,завтра и послезавтра прихлебатель пуцьки
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