''Спочатку бюджет'': економіст пояснив нюанси отримання траншу МВФ

Заяви про те, що Україна може розраховувати на фінансування в обсязі восьми мільярдів доларів завдяки новій програмі МВФ - передчасні.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив фінансовий експерт Василь Горбаль. За його словами, відповідне рішення буде прийнято тільки після того, як уряд виконає умови фонду щодо прийняття бюджету.

"Ця угода значно м'якше попередньої. І тут логіка МВФ в тому, що вони прекрасно розуміють, що це виборчий рік, немає чіткого розуміння, хто виграє в президентській кампанії, а далі і в парламентській кампанії", - пояснив Горбаль.

Він уточнив, що зараз дуже чітко видно: більшість українських політичних сил виступає проти співпраці з МВФ.

"Є навіть така перспектива, що новий парламент може почати процес перегляду домовленостей. Тому і був обраний такий період в 14 місяців для адаптації цієї програми. Тобто це десь півроку після парламентських виборів дають на те, щоб в парламенті України склалася якась конфігурація", - підсумував економіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни "Великої сімки" висловили впевненість в ефективності для України нового договору з Міжнародним валютним фондом.

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