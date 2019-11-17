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17 листопада • оновлено в 12:23
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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
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Рай для монополій: чому проєктом про легалізацію грального бізнесу скористається Росія

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Вже у 2020 році в кожному українському місті з'являться легальні "однорукі бандити", казино й лотереї. В інтернеті ж кожен ігроман зможе без особливих проблем зробити ставку або спробувати щастя, вигравши мільйони.

Готуються до легалізації азартних ігор абсолютно всіпочинаючи від українських монополістів, закінчуючи великими російськими компаніями. Водночас Кабінет міністрів вже готує ґрунт для "потрібних компаній".

Що про це відомо і де будуть грати в онлайн-покер українці — у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

  • В Україні опублікували законопроєкт про легалізацію грального бізнесу;

  • Він стосується як казино, так і букмекерських контор, гральних залів і лотерей;

  • У проєкті є багато нюансів. Зокрема, допуск до "одноруких бандитів" іноземців, можлива монополія окремих компаній і легалізація автоматів для малозабезпечених;

  • Експерти ідею критикують — є ризик приходу російського бізнесу та монополізації ринку.

Що конкретно пропонують

У Верховній Раді зареєстровано вісім проєктів законів щодо легалізації грального бізнесу. Водночас основний документ — Кабінету міністрів, №2285. Ось його головні нововведення:

Гральні заклади зможуть офіційно працювати після купівлі ліцензії. Для казино їх буде 20, для букмекерських контор — 80, онлайн-казино — 10, покерних клубів — п'ять, інтернет-покерних клубів — п'ять, і для салонів ігрових автоматів — 160.

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Всі зазначені дозволи продаватимуться на електронних торгах. Стартові ціни: для казино — 12 400 мінімальних прожиткових мінімумів щорічно (приблизно 21 млн гривень), крім Києва; для покерних клубів — 625 мінімумів (майже 1 млн гривень); для залу з ігровими автоматами — 730 мінімумів (1,4 млн гривень); для букмекерів — від 625 мінімумів (трохи більш ніж 1 млн гривень).

Рай для монополій: чому проєктом про легалізацію грального бізнесу скористається Росія

Окрему увагу з усього переліку азартних ігор великі інвестори і уряд приділяють казино. Адже саме це потенційно може залучити іноземні інвестиції.

Спочатку президент Зеленський пропонував організовувати казино тільки в 5-зіркових готелях. В урядовому проєкті норма збереглася, а також доповнилася вимогою щодо кількості номерів: не менш ніж 200 для Києва, для інших міст — від 150.

Як уже зазначалося вище, пропонується видати 20 ліцензій таким готелям. При тому, що в Україні такого рівня комплекси можна перерахувати на пальцях, поки що.

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У кожному великому казино для міст із населенням понад 500 тис. осіб планується облаштувати 10 ігрових столів (з них два — з рулеткою) і щонайменше 50 ігрових автоматів; в менших закладах — п'ять столів і 20 автоматів.

Всі отримані в рамках гральної діяльності податки будуть скеровані до спеціального фонду для підтримки медицини, спорту й культури українців.

"Пастка" від росіян

Поданий Кабміном законопроєкт викликав хвилю обурення як у українських експертів, так і в народних депутатів "Слуги народу". Ринок азартних ігор в Україні оцінюється від 3 до 10 млрд гривень, це колосальні надходження до бюджету.

Рай для монополій: чому проєктом про легалізацію грального бізнесу скористається Росія

Тому боротьба за ласий "шматок пирога" серед операторів очікується гарячою. Основні ризики ідеї:

  • Стаціонарні ігрові автомати будуть нерентабельними. Ліцензія на один такий автомат – майже 750 тис. гривень на рік, на один ставкомат — 31 тис. гривень. А таких ставкоматів потрібно в середньому 10 тис. штук, а це ще 310 тис. гривень. Разом приблизно 1 млн гривень щорічно.

  • Вартість ліцензії для онлайн-оператора – приблизно 27 млн гривень. Це підйомні кошти для операторів ("Парі-Матч", наприклад), тому багато російських компаній уже реєструються в Україні та переводять свої сайти на українську мову ("Ліга Ставок", "Марафон-Бет").

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І це ще не все. За словами експерта Українського інституту майбутнього Олександра Черненко, документ не відповідає міжнародним стандартам у сфері грального бізнесу. Його потрібно істотно доопрацювати.

"У законопроєкті є можливість працювати букмекерам, що прямо пов'язані з країною-агресоркою, також із офшорними зонами. Пункт про створення додаткового фонду для підтримки спорту і медицини — це ще один шлях до бюрократії... Ми вважаємо, що у своєму проєкті є кілька корупційних ризиків.

Це і регулятор ринку, призначення глави органу та інших членів. Наразі для нормальної роботи цього бізнесу створювати нічого не потрібно, вистачить компетенції міністерства юстиції, а також Бюро фінансових розслідувань", — підкреслив OBOZREVATEL під час одного з круглих столів Олександр Черненко.

Дивіться відео на тему:

Автор альтернативного проєкту, нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський упевнений, що №2285, як і інші документи, стимулюють сірий і чорний ринки в Україні. Незаконні гральні автомати з вулиць ніхто не прибере.

"Ми не зупиняємо Лас-Вегас, який у нас є на вулицях. Ми дозволяємо роботу лотерей із VLT-терміналами, які замінюють ігрові автомати. Ми залишаємо без відповідальності чорний гральний бізнес, і якщо ви цього не знаєте, то чорний бізнес можна окупити всього за 3 місяці. Ти відкриваєш салон в орендованому приміщенні, наповнюєш його VLT-терміналами, кожен з яких коштує всього 100 доларів, то через 3 місяці отримаєш 100 або 200% прибутку...", — підкреслив Дубінський.
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За його словами, Кабміну і Верховній Раді потрібно визначитися, що і як вибирають — сірий і чорний ринок або чесну конкуренцію.

Генеральний директор Всеукраїнської спілки розвитку букмекерства Вадим Місюра вважає, що немає сенсу подавати відразу вісім законопроєктів, краще всі зусилля об'єднати в одній ідеї.

"Незрозуміла позиція Кабміну, який об'єднав букмекерство і онлайн-казино. Для яких передбачена одна ліцензія на два види ігор і обмеження кількістю всього 10 штук. Є ризик, що ринок азартних ігор частково залишається в тіні. Наступна проблема — труднощі для іноземних компаній.

Для того, щоб взяти участь, гравець зобов'язаний, крім оригіналу паспорта, надати ще й податковий номер. Це робить неможливим залученість іноземців до азартних ігор", — пояснює Місюра.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Легалізація казино в Україні
Особа
Олександр Дубінський
Місце
Україна
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Я не понял, а Россия то тут причём?
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Pyankovsky Alexey, Россия всегда при чём. Просто по факту своего существования. Без России Oкраина существовать не может.
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Без России даже разврат организовать не могут :о))))))))))) А ещё туда же... "Остаточно прощевай" :о))))))))))))))))
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