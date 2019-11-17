Рай для монополій: чому проєктом про легалізацію грального бізнесу скористається Росія

Вже у 2020 році в кожному українському місті з'являться легальні "однорукі бандити", казино й лотереї. В інтернеті ж кожен ігроман зможе без особливих проблем зробити ставку або спробувати щастя, вигравши мільйони.

Готуються до легалізації азартних ігор абсолютно всі — починаючи від українських монополістів, закінчуючи великими російськими компаніями. Водночас Кабінет міністрів вже готує ґрунт для "потрібних компаній".

Що про це відомо і де будуть грати в онлайн-покер українці — у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

В Україні опублікували законопроєкт про легалізацію грального бізнесу;

Він стосується як казино, так і букмекерських контор, гральних залів і лотерей;

У проєкті є багато нюансів. Зокрема, допуск до "одноруких бандитів" іноземців, можлива монополія окремих компаній і легалізація автоматів для малозабезпечених;

Експерти ідею критикують — є ризик приходу російського бізнесу та монополізації ринку.

Що конкретно пропонують

У Верховній Раді зареєстровано вісім проєктів законів щодо легалізації грального бізнесу. Водночас основний документ — Кабінету міністрів, №2285. Ось його головні нововведення:

Гральні заклади зможуть офіційно працювати після купівлі ліцензії. Для казино їх буде 20, для букмекерських контор — 80, онлайн-казино — 10, покерних клубів — п'ять, інтернет-покерних клубів — п'ять, і для салонів ігрових автоматів — 160.

Всі зазначені дозволи продаватимуться на електронних торгах. Стартові ціни: для казино — 12 400 мінімальних прожиткових мінімумів щорічно (приблизно 21 млн гривень), крім Києва; для покерних клубів — 625 мінімумів (майже 1 млн гривень); для залу з ігровими автоматами — 730 мінімумів (1,4 млн гривень); для букмекерів — від 625 мінімумів (трохи більш ніж 1 млн гривень).

Окрему увагу з усього переліку азартних ігор великі інвестори і уряд приділяють казино. Адже саме це потенційно може залучити іноземні інвестиції.

Спочатку президент Зеленський пропонував організовувати казино тільки в 5-зіркових готелях. В урядовому проєкті норма збереглася, а також доповнилася вимогою щодо кількості номерів: не менш ніж 200 для Києва, для інших міст — від 150.

Як уже зазначалося вище, пропонується видати 20 ліцензій таким готелям. При тому, що в Україні такого рівня комплекси можна перерахувати на пальцях, поки що.

У кожному великому казино для міст із населенням понад 500 тис. осіб планується облаштувати 10 ігрових столів (з них два — з рулеткою) і щонайменше 50 ігрових автоматів; в менших закладах — п'ять столів і 20 автоматів.

Всі отримані в рамках гральної діяльності податки будуть скеровані до спеціального фонду для підтримки медицини, спорту й культури українців.

"Пастка" від росіян

Поданий Кабміном законопроєкт викликав хвилю обурення як у українських експертів, так і в народних депутатів "Слуги народу". Ринок азартних ігор в Україні оцінюється від 3 до 10 млрд гривень, це колосальні надходження до бюджету.

Тому боротьба за ласий "шматок пирога" серед операторів очікується гарячою. Основні ризики ідеї:

Стаціонарні ігрові автомати будуть нерентабельними. Ліцензія на один такий автомат – майже 750 тис. гривень на рік, на один ставкомат — 31 тис. гривень. А таких ставкоматів потрібно в середньому 10 тис. штук, а це ще 310 тис. гривень. Разом приблизно 1 млн гривень щорічно.

Вартість ліцензії для онлайн-оператора – приблизно 27 млн гривень. Це підйомні кошти для операторів ("Парі-Матч", наприклад), тому багато російських компаній уже реєструються в Україні та переводять свої сайти на українську мову ("Ліга Ставок", "Марафон-Бет").

І це ще не все. За словами експерта Українського інституту майбутнього Олександра Черненко, документ не відповідає міжнародним стандартам у сфері грального бізнесу. Його потрібно істотно доопрацювати.

"У законопроєкті є можливість працювати букмекерам, що прямо пов'язані з країною-агресоркою, також із офшорними зонами. Пункт про створення додаткового фонду для підтримки спорту і медицини — це ще один шлях до бюрократії... Ми вважаємо, що у своєму проєкті є кілька корупційних ризиків.

Це і регулятор ринку, призначення глави органу та інших членів. Наразі для нормальної роботи цього бізнесу створювати нічого не потрібно, вистачить компетенції міністерства юстиції, а також Бюро фінансових розслідувань", — підкреслив OBOZREVATEL під час одного з круглих столів Олександр Черненко.

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Автор альтернативного проєкту, нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський упевнений, що №2285, як і інші документи, стимулюють сірий і чорний ринки в Україні. Незаконні гральні автомати з вулиць ніхто не прибере.

"Ми не зупиняємо Лас-Вегас, який у нас є на вулицях. Ми дозволяємо роботу лотерей із VLT-терміналами, які замінюють ігрові автомати. Ми залишаємо без відповідальності чорний гральний бізнес, і якщо ви цього не знаєте, то чорний бізнес можна окупити всього за 3 місяці. Ти відкриваєш салон в орендованому приміщенні, наповнюєш його VLT-терміналами, кожен з яких коштує всього 100 доларів, то через 3 місяці отримаєш 100 або 200% прибутку...", — підкреслив Дубінський.

За його словами, Кабміну і Верховній Раді потрібно визначитися, що і як вибирають — сірий і чорний ринок або чесну конкуренцію.

Генеральний директор Всеукраїнської спілки розвитку букмекерства Вадим Місюра вважає, що немає сенсу подавати відразу вісім законопроєктів, краще всі зусилля об'єднати в одній ідеї.

"Незрозуміла позиція Кабміну, який об'єднав букмекерство і онлайн-казино. Для яких передбачена одна ліцензія на два види ігор і обмеження кількістю всього 10 штук. Є ризик, що ринок азартних ігор частково залишається в тіні. Наступна проблема — труднощі для іноземних компаній.

Для того, щоб взяти участь, гравець зобов'язаний, крім оригіналу паспорта, надати ще й податковий номер. Це робить неможливим залученість іноземців до азартних ігор", — пояснює Місюра.

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