Рада відкрила ринок землі: що потрібно знати українцям

На позачерговому засіданні Верховної Ради у ніч на вівторок, 31 березня, народні депутати підтримали законопроект про відкриття ринку землі.
Зокрема, за проголосували 259 парламентаріїв, проти - 24, утрималися - 3, не голосували – 29, передає РБК-Україна.
Що буде з українською землею
Запуск ринку землі в Україні пересунувся майже на рік і відбудеться 1 липня 2021 року (у попередній редакції з 1 жовтня 2020 року). Згідно з новим законом:
до 1 січня 2024 року купувати землю зможуть тільки фізичні особи-громадяни України.
Допуск іноземців до купівлі землі на території України буде можливий тільки після прийняття відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі.
Землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності продаватися не будуть.
Концентрація землі в одні руки в перші два роки після запуску земельної реформи обмежена площею 100 га.
З 1 січня 2024 року купувати землю дозволять українським юридичним особам в концентрації не більше 10 тис. га.
Розрахунок за покупку ділянок буде проходити тільки у безготівковій формі.
Банки можуть бути власниками земельних ділянок в рамках стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом 2-х років.
Юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції, забороняється купувати землю навіть за умови проведення референдуму.
Іноземним громадянам забороняється покупка земельних ділянок в 50-км зоні від державного кордону України, незалежно від рішення референдуму.
Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижче їх нормативної грошової оцінки. Дана норма буде діяти до 1 січня 2030 року.
Що буде з землею в Україні
informator.ua
Скільки буде коштувати земля
За попередніми оцінками, вартість гектара буде в районі 2-3 тисяч доларів. У той же час нардеп від "Слуги народу" Дмитро Соломчук прогнозує, що через 2-3 роки вартість землі в Україні буде більше 5 тисяч євро, а після 2026 року гектар коштуватиме більше 10 тисяч євро.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.
12 листопада у Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. У такий спосіб вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати й купувати землю.
Однак далі на шляху остаточного ухвалення рішення постало питання про правки: українці виступили проти продажу землі іноземцям. Зеленський пообіцяв внести зміни до другого читання.
Аграрний комітет розглянув законопроєкт і дав рекомендацію парламенту ухвалити документ у цілому.
Було вирішено, що в Україні купувати землю зможуть тільки фізичні особи й не більш як 100 гектарів "у руки". Тільки після 2023 року зможуть купувати землю і юридичні особи, зареєстровані в Україні, тоді "поріг" збільшать до 10 тис. га.
Також право на придбання землі надали територіальним громадам і державі.
Незгода виникла не тільки між різними фракціями, але й у самій "Слузі народу". На одну із зустрічей політсили прийшов Зеленський і вмовив парламентарів дати згоду на запуск ринку землі.
Він також пообіцяв українцям, що рішення про продаж землі іноземним особам та компаніям буде ухвалене лише в разі згоди на це народу, яка буде отримана на всеукраїнському референдумі.
У Верховній Раді тим часом вирішили розглядати всі правки до законопроєкту. Це призвело до сварок і навіть бійок у стінах парламенту.
5 березня новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що питання продажу землі іноземцям має вирішуватися лише шляхом проведення референдуму.
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