Рада відкрила ринок землі: що потрібно знати українцям

На позачерговому засіданні Верховної Ради у ніч на вівторок, 31 березня, народні депутати підтримали законопроект про відкриття ринку землі.

Зокрема, за проголосували 259 парламентаріїв, проти - 24, утрималися - 3, не голосували – 29, передає РБК-Україна.

Що буде з українською землею

Запуск ринку землі в Україні пересунувся майже на рік і відбудеться 1 липня 2021 року (у попередній редакції з 1 жовтня 2020 року). Згідно з новим законом:

до 1 січня 2024 року купувати землю зможуть тільки фізичні особи-громадяни України.

Допуск іноземців до купівлі землі на території України буде можливий тільки після прийняття відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі.

Землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності продаватися не будуть.

Концентрація землі в одні руки в перші два роки після запуску земельної реформи обмежена площею 100 га.

З 1 січня 2024 року купувати землю дозволять українським юридичним особам в концентрації не більше 10 тис. га.

Розрахунок за покупку ділянок буде проходити тільки у безготівковій формі.

Банки можуть бути власниками земельних ділянок в рамках стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом 2-х років.

Юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції, забороняється купувати землю навіть за умови проведення референдуму.

Іноземним громадянам забороняється покупка земельних ділянок в 50-км зоні від державного кордону України, незалежно від рішення референдуму.

Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижче їх нормативної грошової оцінки. Дана норма буде діяти до 1 січня 2030 року.

Що буде з землею в Україні informator.ua

Скільки буде коштувати земля

За попередніми оцінками, вартість гектара буде в районі 2-3 тисяч доларів. У той же час нардеп від "Слуги народу" Дмитро Соломчук прогнозує, що через 2-3 роки вартість землі в Україні буде більше 5 тисяч євро, а після 2026 року гектар коштуватиме більше 10 тисяч євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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