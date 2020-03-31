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31 березня • оновлено в 10:27
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Рада відкрила ринок землі: що потрібно знати українцям

2.2т
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На позачерговому засіданні Верховної Ради у ніч на вівторок, 31 березня, народні депутати підтримали законопроект про відкриття ринку землі.

Зокрема, за проголосували 259 парламентаріїв, проти - 24, утрималися - 3, не голосували – 29, передає РБК-Україна.

Що буде з українською землею

Запуск ринку землі в Україні пересунувся майже на рік і відбудеться 1 липня 2021 року (у попередній редакції з 1 жовтня 2020 року). Згідно з новим законом:

  • до 1 січня 2024 року купувати землю зможуть тільки фізичні особи-громадяни України.

  • Допуск іноземців до купівлі землі на території України буде можливий тільки після прийняття відповідного рішення на загальнонаціональному референдумі.

  • Землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності продаватися не будуть.

  • Концентрація землі в одні руки в перші два роки після запуску земельної реформи обмежена площею 100 га.

  • З 1 січня 2024 року купувати землю дозволять українським юридичним особам в концентрації не більше 10 тис. га.

  • Розрахунок за покупку ділянок буде проходити тільки у безготівковій формі.

  • Банки можуть бути власниками земельних ділянок в рамках стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом 2-х років.

  • Юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції, забороняється купувати землю навіть за умови проведення референдуму.

  • Іноземним громадянам забороняється покупка земельних ділянок в 50-км зоні від державного кордону України, незалежно від рішення референдуму.

  • Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижче їх нормативної грошової оцінки. Дана норма буде діяти до 1 січня 2030 року.

Що буде з землею в Україні

Що буде з землею в Україні

informator.ua

Скільки буде коштувати земля

За попередніми оцінками, вартість гектара буде в районі 2-3 тисяч доларів. У той же час нардеп від "Слуги народу" Дмитро Соломчук прогнозує, що через 2-3 роки вартість землі в Україні буде більше 5 тисяч євро, а після 2026 року гектар коштуватиме більше 10 тисяч євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

  • Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.

  • Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.

  • 12 листопада у Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".

  • Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. У такий спосіб вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати й купувати землю.

  • Однак далі на шляху остаточного ухвалення рішення постало питання про правки: українці виступили проти продажу землі іноземцям. Зеленський пообіцяв внести зміни до другого читання.

  • Аграрний комітет розглянув законопроєкт і дав рекомендацію парламенту ухвалити документ у цілому.

  • Було вирішено, що в Україні купувати землю зможуть тільки фізичні особи й не більш як 100 гектарів "у руки". Тільки після 2023 року зможуть купувати землю і юридичні особи, зареєстровані в Україні, тоді "поріг" збільшать до 10 тис. га.

  • Також право на придбання землі надали територіальним громадам і державі.

  • Незгода виникла не тільки між різними фракціями, але й у самій "Слузі народу". На одну із зустрічей політсили прийшов Зеленський і вмовив парламентарів дати згоду на запуск ринку землі.

  • Він також пообіцяв українцям, що рішення про продаж землі іноземним особам та компаніям буде ухвалене лише в разі згоди на це народу, яка буде отримана на всеукраїнському референдумі.

  • У Верховній Раді тим часом вирішили розглядати всі правки до законопроєкту. Це призвело до сварок і навіть бійок у стінах парламенту.

  • 5 березня новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що питання продажу землі іноземцям має вирішуватися лише шляхом проведення референдуму.

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Тема
Ринок землі в Україні
Місце
Україна
Теги
земля Верховна Рада України
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