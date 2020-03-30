Марченко очолив Міністерство фінансів, а Степанов – МОЗ

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня затвердила на посаді міністра фінансів Сергія Марченка, а Максима Степанова – новим міністром охорони здоров'я України.

Рішення про це з другої спроби парламент ухвалив у понеділок, 30 березня, на позачерговому засіданні. Призначення Марченка підтримали 256 народних депутатів, Степанова – 246 (щоб подивитися результати голосування, проскрольте вниз).

Максим Степанов і Сергій Марченко

Результати голосування за Марченка

Результати голосування за Марченка

Після голосування Марченко і Ступанов склали присягу.

Результати голосування за Степанова

Результати голосування за Степанова

Під час першого голосування в понеділок голосів за кандидатів не вистачило.

Як голосували за Марченка:

"Слуга народу" – 212;

ОПЗЖ – 0;

"Європейська солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 0;

"За майбутнє" – 5;

"Голос" – 17;

"Довіра" – 5;

позафракційні – 7.

Як голосували за Степанова:

"Слуга народу" – 195;

ОПЗЖ – 21;

"Європейська солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 0;

"За майбутнє" – 8;

"Голос" – 0;

"Довіра" – 13.

позафракційні – 9.

Хто такий Сергій Марченко

Марченко закінчив Академію Державної Податкової Служби за фахом "управління державними фінансами". Має ступінь кандидата економічних наук. Одружений, має доньку та сина.

На держслужбі з 2002 року. Працював на різних посадах у Мінфіні, Держфіскальній службі, Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, Секретаріаті Кабміну.

Брав участь у розробці Бюджетного кодексу України, який було ухвалено у 2014 році. З 2011 року працював у Координаційному центрі із впровадження реформ при президенті України.

До початку 2016 року очолював Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України в Міністерстві охорони здоров'я України та входив до складу колегії міністерства.

У 2018-2019 роках обіймав посаду заступника голови Адміністрації президента. З 2016-го до 2018 року працював заступником міністра фінансів.

Що відомо про Максима Степанова

Степанов народився 18 серпня 1975 року в Амурській області СРСР у родині медиків, за першою освітою – хірург.

У 2011-2016 роках був директором поліграфкомбінату "Україна", який одним із перших в країні почав друкувати ID-карти.

У 2017 році призначений головою Одеської обласної державної адміністрації. Своїми пріоритетами називав медицину, інфраструктуру й освіту.

У 2019 році, під час президентської кампанії, вступив у конфлікт із Петром Порошенком. Після свого звільнення Степанов потролив тодішнього президента.

З початком пандемії коронавірусу він зайнявся волонтерством, допомагав одеським лікарням.

Як представляли Марченка на виборах-2019 у Раду

На парламентських виборах 2019 року Марченко намагався пройти до Верховної Ради під 7-м номером у списку партії "Українська Стратегія Гройсмана" (УСГ), але не був обраний.

На сторінці Марченка на сайті УСГ окремо зазначено, що він "свого часу втілював ідею фінансової децентралізації – в рамках загальної реформи посилення ролі місцевого самоврядування".

"Його напрацювання лягли в основу змін Бюджетного і Податкового кодексів і, по суті, закріпили фінансову спроможність громад", – йдеться у тексті.

Також під час виборів політсила назвала результативною його роботу з Міністерством охорони здоров'я. "Марченко координував написання законопроєктів щодо зміни фінансування медицини та автономізації лікарень. Впровадження принципу "гроші ходять за пацієнтом" і оплати медичної послуги, а не лікарських стін чи ліжок – його справа", – йшлося в тексті на передвиборчому сайті.

Що у Марченка в декларації

Марченко в декларації за 2019 рік вказав, що володіє квартирою у Києві площею 84,6 квадратних метрів (спільно з дочкою). Також на його дружину записана квартира у Києві площею 40,3 квадрати (вартість 767 тис. грн на час придбання у 2016 році).

У серпні 2019 року Марченко за 1,5 млн грн купив автомобіль Audi A6 (2017 р. в.).

У 2019 році його зарплата за місцем роботи склала 238,7 тис. грн. Ще 38,6 тис. грн йому нарахували у вигляді пенсії і 10,3 тис. грн – соціальної виплати від Соцстраху.

Дружина Марина, до речі, тоді заробила ненабагато менше – 223,8 тис грн у ТОВ "Вертикаль Київ".

У дружини в 2019 році було $10 тис. готівкою. Інформації про інші заощадженнях сім'ї в декларації не вказано.

Також Марченко платить компанії-автодилеру ("Порше лізинг Україна") лізингові платежі за автомобіль. А ще у 2019 році родина за навчання одного з дітей в Україні заплатила 330 тис. гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 29 березня, народні депутати від фракції "Слуга народу" провели зустріч із кандидатами на посади міністра охорони здоров'я Максимом Степановим і міністерки енергетики та захисту довкілля Ольгою Буславець.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня може затвердити кандидатури глав трьох міністерств. Крім Степанова і Буславець, це Світлана Долеско – кандидатка на посаду міністерки культури.

Раніше члени парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг висловили підтримку кандидатурі Ольги Буславець на посаду міністерки енергетики та захисту довкілля.

У неділю, 29 березня, нардепка Ірина Геращенко ("Європейська солідарність") повідомила про відставку глав Міністерства охорони здоров'я Іллі Ємця та Міністерства фінансів Ігоря Уманського. Водночас офіційно цю інформацію у Ємця спростували.

Верховна Рада відправила у відставку міністра фінансів Ігоря Уманського. Але призначити замість нього Сергія Марченка, кандидатура якого була узгоджена попередньо, не змогла – не вистачило голосів.

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