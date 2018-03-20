Рада зробила крок до посилення покарання за незаконне вивезення лісу-кругляка

Верховна Рада підтримала за основу проект закону №5495 щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів.

За відповідне рішення на засіданні у вівторок, 20 березня, проголосували 246 народних депутатів, свідчить офіційний сайт парламенту.

Метою прийняття законопроекту є забезпечення збереження лісового фонду країни шляхом обмеження внутрішнього споживання необроблених лісоматеріалів і посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за незаконну вирубку лісу та подальший його експорт поза митним контролем.

Зокрема, №5495 встановлює обмеження внутрішнього споживання необроблених лісоматеріалів у розмірі 20 млн кубічних метрів на рік.

Також пропонується посилити адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконну вирубку лісу та подальшу його контрабанду.

Крім того, Кабінету міністрів пропонується розробити комплексну програму відновлення лісового фонду України та визначити першочергові обсяги робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення, охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб, інших лісогосподарських заходів, а також порядку і способів їх проведення.

Нагадаємо, ще в квітні 2015 року Верховна Рада прийняла закон, який на 10 років заборонив експорт лісоматеріалів в необробленому вигляді. Мораторій на вивезення деревних порід, крім сосни, почав діяти з 1 листопада 2015 року.

У серпні 2017 року президент Петро Порошенко підписав закон про посилення відповідальності за порушення вимог охорони природних лісів і незаконну вирубку дерев. Реалізація відповідного закону сприяла збереженню природних цінностей європейського значення, зокрема лісів, в рамках виконання вимог Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат.

Як повідомляв "Обозреватель", за прогнозами експертів, незаконна вирубка лісу на Закарпатті може стати величезною проблемою - аж до екологічної катастрофи.