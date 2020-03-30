Рада підготувала постанову про відставку Уманського – Гончаренко

Верховна Рада підготувала проєкт постанови про призначення міністром фінансів Сергія Марченка.

Незважаючи на це на засіданні Бюджетного комітету ВР Кабмін представляє глава Мінфіну Ігор Уманський. Про це в понеділок, 30 березня, повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Призначення Марченко замість Уманського

"Почався Бюджетний комітет. Кабмін представляє міністр фінансів Уманський, при тому, що всім вже роздали проєкт постанови ВР про призначення міністром фінансів Марченка. Уманський доповідає зміни до Держбюджету", – повідомив Гончаренко.

Чому міністри йдуть у відставку

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль ініціював відставку міністра фінансів Ігоря Уманського і міністра охорони здоров'я Іллі Ємця тому, що не бачить конструктивної роботи з ними.

Про це повідомила народна депутатка і заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук, передає "Громадське".

"З того, що пояснював прем'єр-міністр – це більше його рішення. Він не бачить конструктивної роботи з цими міністрами. Хотів би їх змінити, щоб була більш ефективна робота Кабміну", – зазначила Кравчук.

Ігор Уманський на засіданні Бюджетного комітету ВР Олексій Гончаренко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 29 березня, народні депутати від фракції "Слуга народу" провели зустріч з кандидатами на посади міністра охорони здоров'я Максимом Степановим і міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольгою Буславець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 29 березня, народні депутати від фракції "Слуга народу" провели зустріч з кандидатами на посади міністра охорони здоров'я Максимом Степановим і міністерки енергетики та захисту довкілля Ольгою Буславець.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня може затвердити кандидатури глав трьох міністерств. Крім Степанова і Буславець, це Світлана Долеско – кандидатка на посаду міністерки культури.

Раніше члени парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг висловили підтримку кандидатурі Ольги Буславець на посаду міністерки енергетики та захисту довкілля.

У неділю, 29 березня, нардепка Ірина Геращенко ("Європейська солідарність") повідомила про відставку глав Міністерства охорони здоров'я Іллі Ємця та Міністерства фінансів Ігоря Уманського. Водночас офіційно цю інформацію у Ємця спростували.

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