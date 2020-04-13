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13 квітня • оновлено в 17:11
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Рада не стала скасовувати закон про ринок землі

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Верховна Рада у понеділок, 13 квітня, відхилила всі 13 проектів постанов про скасування рішення парламенту про ухвалення закону про ринок землі.

Тепер голова ВР може підписати закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" та передати його на підпис президенту України.

Нагадаємо, що в ніч на 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". За прийняття відповідного законопроекту №2178-10 проголосували 259 депутатів. Напередодні президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно прийняти два закони, необхідні для отримання Україною допомоги від міжнародних партнерів, зокрема, про ринок землі.

Рада не стала скасовувати закон про ринок землі

Однак у той же день позафракційні народні депутати Оксана Савчук та Антон Поляков зареєстрували у Верховній Раді проекти постанов про його скасування. Далі аналогічні документи почали вносити у парламент і інші народні депутати, зокрема десять – від членів фракції "Батьківщина". Всього в парламенті було зареєстровано 13 проектів постанов про скасування закону. Відповідно до Регламенту, без їх розгляду голова ВР не міг підписати закон і передати його на підпис президенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що в Україні близько 8 млн гектарів української землі використовується для сільського господарства нелегально.

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Тема
Ринок землі в Україні
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України земля
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Значит это что мы теперь пойдем другим путем.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да кто бы сомневался, что его примут. Небось за этот закон нардепам баксы платили килограммами.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
это и понятно,зря что ли,карантинили народ месяц ,и продолжают.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pegasman Partagas, Его сегодня же подпишут и до конца суток опубликуют, а посте ноля часов он вступит в силу. Этот пингвин свое самое главное задание выполнил - можно и в отставку
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