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23 жовтня • оновлено в 15:07
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Рада НБУ захотіла розширити свої повноваження: що зміниться

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Рада Національного банку ініціює внесення змін до закону про регулятора, згідно з якими Рада НБУ зможе встановлювати для правління ключові показники ефективності грошово-кредитної політики.

"За результатами аналізу набутого досвіду за останні три роки, можна виділити декілька аспектів, які варто врегулювати на законодавчому рівні для посилення позитивних тенденцій та послаблення негативних факторів", – написав голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин на Facebook.

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За його словами, серед них:

  • Розглянути можливість розширення повноважень Ради, надання їй статусу керівного органу НБУ

  • Наділення більш дієвим інструментарієм у частині прийняття рішень у разі недосягнення поставлених перед НБУ цілей;

  • Усунути залежність в оплаті праці членів Ради від членів правління;

  • Посилити підзвітність правління та Ради суспільству;

  • Усунути протиріччя щодо об’єкта перевірки НБУ зовнішнім державним органом контролю;

  • Урегулювати окремі питання управління власним капіталом НБУ в частині уточнення терміну “грошово-кредитні зобов’язання” та зменшення розміру загальних резервів, що сприятиме ефективному використанню державних коштів;

  • Посилити незалежність підрозділу внутрішнього аудиту НБУ для забезпечення виконання функції внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів;

  • Забезпечити незалежність секретаріату для забезпечення виконання функцій Ради.

Рада Національного банку ініціює внесення змін до закону про регулятора

Рада Національного банку ініціює внесення змін до закону про регулятора

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 червня Національний банк повідомив про спробу заборонити заступниці голови НБУ Катерині Рожковій виконувати посадові обов'язки Баришівським районним судом.

23 вересня Київський апеляційний суд скасував постанову Баришівського районного суду про заборону виконувати свої обов’язки заступниці голови Національного банку України.

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Особа
Богдан Данилишин
Місце
Україна
Тег
національний банк України
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