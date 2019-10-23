Рада НБУ захотіла розширити свої повноваження: що зміниться

Рада Національного банку ініціює внесення змін до закону про регулятора, згідно з якими Рада НБУ зможе встановлювати для правління ключові показники ефективності грошово-кредитної політики.

"За результатами аналізу набутого досвіду за останні три роки, можна виділити декілька аспектів, які варто врегулювати на законодавчому рівні для посилення позитивних тенденцій та послаблення негативних факторів", – написав голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин на Facebook.

За його словами, серед них:

Розглянути можливість розширення повноважень Ради, надання їй статусу керівного органу НБУ

Наділення більш дієвим інструментарієм у частині прийняття рішень у разі недосягнення поставлених перед НБУ цілей;

Усунути залежність в оплаті праці членів Ради від членів правління;

Посилити підзвітність правління та Ради суспільству;

Усунути протиріччя щодо об’єкта перевірки НБУ зовнішнім державним органом контролю;

Урегулювати окремі питання управління власним капіталом НБУ в частині уточнення терміну “грошово-кредитні зобов’язання” та зменшення розміру загальних резервів, що сприятиме ефективному використанню державних коштів;

Посилити незалежність підрозділу внутрішнього аудиту НБУ для забезпечення виконання функції внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів;

Забезпечити незалежність секретаріату для забезпечення виконання функцій Ради.



Рада Національного банку ініціює внесення змін до закону про регулятора

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