Головна Новини
5 березня • оновлено в 17:23
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Рада готується відправити у відставку керівництво НБУ – джерела

5.4т
Читати матеріал російською

В Україні услід за оновленням Кабінету міністрів готують повну заміну керівництва Нацбанку.

Про це повідомляють джерела OBOZREVATEL.

За наявною інформацією, голову Нацбанку Якова Смолія разом із керівництвом НБУ викличуть "на килим" у фінансовий комітет вже наступного тижня.

"Будуть відчитувати. Уже по повній програмі, і готують їм заміну", – стверджують джерела.

"Викличуть на килим!" В Україні вирішили "оновити" НБУ

Нагадаємо, що в листопаді під стінами регулятора відбулася акція протесту "Зупинимо корупцію в НБУ". Активісти вимагали, щоб керівників регулятора – Якова Смолія та його заступницю Катерину Рожкову – притягнули до відповідальності за корупційні схеми.

Яків Смолій – український банкір, очолив НБУ 15 березня 2018 року. До цього з 11 травня 2017 року він виконував обов'язки глави Центробанку.

Як повідомлялося, вчора Верховна Рада України відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, а потім призначила членів нового Кабміну.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Яків Смолій
Місце
Україна
Тег
національний банк України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
18
9
Смішно
5
Цікаво
4
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Коломойский...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Тарас Бор
Тарас Бор
Ostrovskiy Oleg,кошка привела котят -- снова Беня виноват.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги