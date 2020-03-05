Рада готується відправити у відставку керівництво НБУ – джерела

В Україні услід за оновленням Кабінету міністрів готують повну заміну керівництва Нацбанку.

Про це повідомляють джерела OBOZREVATEL.

За наявною інформацією, голову Нацбанку Якова Смолія разом із керівництвом НБУ викличуть "на килим" у фінансовий комітет вже наступного тижня.

"Будуть відчитувати. Уже по повній програмі, і готують їм заміну", – стверджують джерела.

Нагадаємо, що в листопаді під стінами регулятора відбулася акція протесту "Зупинимо корупцію в НБУ". Активісти вимагали, щоб керівників регулятора – Якова Смолія та його заступницю Катерину Рожкову – притягнули до відповідальності за корупційні схеми.

Яків Смолій – український банкір, очолив НБУ 15 березня 2018 року. До цього з 11 травня 2017 року він виконував обов'язки глави Центробанку.

Як повідомлялося, вчора Верховна Рада України відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, а потім призначила членів нового Кабміну.

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