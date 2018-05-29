Україна отримає мільярд євро: Рада ЄС ухвалила рішення

Посли Європейського Союзу схвалили угоду з Європарламентом про новий пакет макрофінансової допомоги для України.

"Ще 1 млрд євро позик покриватимуть потреби України у фінансуванні протягом двох з половиною років", - йдеться на сайті Ради ЄС.

Відповідні кошти підтримуватимуть економічну стабілізацію і програму структурних реформ, доповнюючи ресурси, що надаються Міжнародним валютним фондом.

У Раді ЄС зазначили, що макрофінансова допомога є винятковою формою фіндопомоги, яку Євросоюз поширює на країни-партнери, що мають труднощі з платіжним балансом. Це третя операція для України з 2014 року.

Зокрема, МВФ визначив дефіцит фінансування у розмірі 4,5 млрд доларів на 2018 і 2019 роки, перейшовши за рамки фінансування, виділеного до теперішнього часу міжнародною спільнотою.

Подальші виплати будуть обумовлені тим, що Україна поважатиме демократичні механізми і верховенство закону і гарантувати повагу прав людини.

При цьому європейські політики не уточнили, які саме будуть умови для отримання Україною фінансової допомоги. Вони будуть встановлені в меморандумі про взаєморозуміння між Україною та Єврокомісією.

Президент України Петро Порошенко привітав рішення ЄС.

"Вітаю сьогоднішнє рішення Ради ЄС, яке відкриває шлях до початку нової програми макрофінансової допомоги Україні, про яку ми з лідерами ЄС домовилися в кінці минулого року. Це важливий сигнал з боку держав-членів ЄС за оцінкою прогресу на шляху реформ і відданості заручення подальшої підтримки України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, головною умовою надання макрофінансової допомоги Україні ЄС визначив ефективну реалізацію реформ на основі програми EFF (Extended Fund Facility) МВФ.