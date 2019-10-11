"Збиток на 14 млрд": Росія розкрила нові подробиці у справі олігарха Фукса

У Росії оцінили збитки від шахрайства одіозного олігарха Павла Фукса в розмірі 14 млрд рублів (5,3 млрд гривень).
Зокрема, в п'ятницю, 11 жовтня, в Таганському суді Москви вирішується питання про заочний арешт Фукса. Відзначається, що оголошений в міжнародний розшук олігарх, який є власником компанії "Моссітігрупп", завдав збитків ТОВ "Олтер", повідомляє ТАСС.
"Всі грошові кошти були спрямовані на забудову житлового комплексу в Москві – 14 млрд рублів були спрямовані на розрахунковий рахунок компанії "Олтер". Забудова доведена до кінця", – повідомив адвокат олігарха Сергій Шенкнехт.
За його словами, інкримінований Фуксу злочин відноситься до періоду 2008-2015 років.
"Фукс з 2016 року не є громадянином Російської Федерації, а є громадянином України", – резюмував адвокат.
Компанія "Моссітігрупп" брала участь у спорудженні об'єктів у столицях Росії та України. Наприкінці 2018 року "Москомстройінвест" повідомляв про кримінальну справу про шахрайство проти "Олтер", яка будувала ЖК Sky House на Митній вулиці в Москві.
Компанію звинувачують у тому, що з 2014 року вона не виконувала зобов'язань перед вкладниками, а будинок, який повинен мав бути зданий ще у 2011 році, готовий тільки на 90%.
На піку девелоперського бізнесу у 2010 році портфель проєктів "Моссітігрупп" сягав 7 млн кв. м. Вона будувала в Москві два хмарочоси – "Євразію" та "Імперію", однак у фірми почалися проблеми з кредиторами – "Сбербанком" і "Альфа-банком".
У Росії оцінили збитки від шахрайства одіозного олігарха Павла Фукса в розмірі 14 млрд рублів (5,3 млрд гривень)
ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:
Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства у одіозного олігарха.
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" майже 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на три гривні, з яких дві гривні з кожної поїздки відраховувалися безпосередньо до кишені путінського мільярдера.
OBOZREVATEL звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом зупинити цинічну аферу олігарха Фукса з київським метрополітеном.
Державна компанія "Надра України" фактично подарувала частку в газовому бізнесі російсько-українському олігарху. В підсумку Україна втратила сотні мільярдів гривень.
Фукса підозрюють у прикритті схем із відмивання грошей колишнім президентом України і в спробах вивести "гроші Януковича" з країни.
Олігарх підозрюється у зв'язку з кримінальним авторитетом, який є одним з організаторів вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Фукс потрапив під спецрозслідування радника ФБР Роберта Мюллера. За даними американця, деякі українці, які були на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, що збігаються з інтересами Росії.
Намагався в'їхати в Мексику за українським паспортом на підставі візи США, яка була вклеєна у його російський паспорт.
Фукс, який перебрався до України, може здійснювати свої махінації на її території під заступництвом Кремля. Про це йдеться в розслідуванні Al Jazeera.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редради ЗМІ Михайла Бродського.
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