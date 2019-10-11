"Збиток на 14 млрд": Росія розкрила нові подробиці у справі олігарха Фукса

У Росії оцінили збитки від шахрайства одіозного олігарха Павла Фукса в розмірі 14 млрд рублів (5,3 млрд гривень).

Зокрема, в п'ятницю, 11 жовтня, в Таганському суді Москви вирішується питання про заочний арешт Фукса. Відзначається, що оголошений в міжнародний розшук олігарх, який є власником компанії "Моссітігрупп", завдав збитків ТОВ "Олтер", повідомляє ТАСС.

"Всі грошові кошти були спрямовані на забудову житлового комплексу в Москві – 14 млрд рублів були спрямовані на розрахунковий рахунок компанії "Олтер". Забудова доведена до кінця", – повідомив адвокат олігарха Сергій Шенкнехт.

За його словами, інкримінований Фуксу злочин відноситься до періоду 2008-2015 років.

"Фукс з 2016 року не є громадянином Російської Федерації, а є громадянином України", – резюмував адвокат.

Компанія "Моссітігрупп" брала участь у спорудженні об'єктів у столицях Росії та України. Наприкінці 2018 року "Москомстройінвест" повідомляв про кримінальну справу про шахрайство проти "Олтер", яка будувала ЖК Sky House на Митній вулиці в Москві.

Компанію звинувачують у тому, що з 2014 року вона не виконувала зобов'язань перед вкладниками, а будинок, який повинен мав бути зданий ще у 2011 році, готовий тільки на 90%.

На піку девелоперського бізнесу у 2010 році портфель проєктів "Моссітігрупп" сягав 7 млн кв. м. Вона будувала в Москві два хмарочоси – "Євразію" та "Імперію", однак у фірми почалися проблеми з кредиторами – "Сбербанком" і "Альфа-банком".

У Росії оцінили збитки від шахрайства одіозного олігарха Павла Фукса в розмірі 14 млрд рублів (5,3 млрд гривень)

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства у одіозного олігарха.

У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" майже 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на три гривні, з яких дві гривні з кожної поїздки відраховувалися безпосередньо до кишені путінського мільярдера.

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