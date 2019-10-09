"Я не Нострадамус": Гончарук прокоментував можливе підвищення тарифів

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд зараз не має наміру вживати заходів для збільшення тарифів на опалення.
"Сьогодні ніяких рішень щодо підвищення тарифів не ухвалювалося і уряд не планує найближчим часом робити те, щоб підвищили тарифи", – повідомив він за підсумками засідання Кабінету міністрів у середу, 9 жовтня.
Водночас Гончарук підкреслив, що рішення про вартість комунальних послуг ухвалює не тільки Кабмін, і давати прогноз на майбутнє відмовився.
"Коли ми підійдемо до прийняття цього рішення, то дамо цьому необхідну оцінку. Я не Нострадамус. Ми прагнемо зробити так, щоб тариф не збільшувався, все для цього робимо, але це не тільки від нас залежить. Зараз я не хотів би давати відповідь на це питання. У мене її немає", – підсумував прем'єр-міністр.
Уряд зараз не має наміру вживати заходів для збільшення тарифів на опалення
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що опалювальний сезон у всіх містах України повинен початися вчасно.
Крім того, президент Володимир Зеленський доручив профільним відомствам доповісти про стан підготовки до опалювального сезону.
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