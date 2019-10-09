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9 жовтня • оновлено в 18:29
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"Я не Нострадамус": Гончарук прокоментував можливе підвищення тарифів

2.3т Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд зараз не має наміру вживати заходів для збільшення тарифів на опалення.

"Сьогодні ніяких рішень щодо підвищення тарифів не ухвалювалося і уряд не планує найближчим часом робити те, щоб підвищили тарифи", – повідомив він за підсумками засідання Кабінету міністрів у середу, 9 жовтня.

Водночас Гончарук підкреслив, що рішення про вартість комунальних послуг ухвалює не тільки Кабмін, і давати прогноз на майбутнє відмовився.

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"Коли ми підійдемо до прийняття цього рішення, то дамо цьому необхідну оцінку. Я не Нострадамус. Ми прагнемо зробити так, щоб тариф не збільшувався, все для цього робимо, але це не тільки від нас залежить. Зараз я не хотів би давати відповідь на це питання. У мене її немає", – підсумував прем'єр-міністр.

Уряд зараз не має наміру вживати заходів для збільшення тарифів на опалення

Уряд зараз не має наміру вживати заходів для збільшення тарифів на опалення

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак заявила, що опалювальний сезон у всіх містах України повинен початися вчасно.

Крім того, президент Володимир Зеленський доручив профільним відомствам доповісти про стан підготовки до опалювального сезону.

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Теми
Тарифи для газових трейдерів Тарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
тарифи
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Лошара, какое не повышение? Твой хозяин трепался про уменьшение! Или то он пошутил?
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