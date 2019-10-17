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17 жовтня • оновлено в 05:22
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"Слуга народу" захотіла скасувати військовий збір: як вплине на зарплати

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Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський зареєстрував законопроект про скасування військового збору. Якщо документ підтримає коаліція, вже в наступному році фактично приберуть один з податків на зарплату.

У результаті середній розмір виплати українцям може збільшитися приблизно на 160-200 грн, йдеться у матеріалі OBOZREVATEL.

Зокрема, якщо збір скасують, на його розмір можуть збільшити заробітні плати і при цьому не міняти загальний фонд оплати праці.

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Однак, за словами експертів, досвід зниження єдиного соцвнеску показав, що роботодавці платять українцям ту ж суму, що і до зменшення податкового навантаження, а зекономлені кошти залишають у компанії.

"Сума ця не така суттєва, щоб кардинально змінити добробут українців, навіть якщо бізнесмени віддадуть заощадження співробітникам. Однак для бізнесу, який платить військовий збір за всіх своїх співробітників, це досить відчутні суми", – резюмував аналітик Максим Пархоменко.

Середній розмір виплати українцям може збільшитися приблизно на 160-200 грн

Середній розмір виплати українцям може збільшитися приблизно на 160-200 грн

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента Андрій Богдан заявив про те, що в разі зростання економіки в Україні військовий збір з доходів знімуть.

В Україні щорічно середні зарплати збільшуються приблизно на 20%. Зростання залежить від багатьох чинників: конкуренції на ринку, інфляції, зростання економіки, доходів підприємств. І якщо зараз українці заробляють близько 11 тис. грн, то в липні 2020-го ця цифра може збільшитися до 12,8 тис грн.

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Теми
Зарплати у конвертах Зарплати в Україні Підвищення зарплат і пенсій
Місце
Україна
Теги
зарплата мінімальна зарплата
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