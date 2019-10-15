"Росія надійний партнер": у Меркель напророкували успіх газопроводу Путіна

Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудований.

"Північний потік-2" — складний проєкт. З огляду на нинішній стан робіт і укладені договори, було б нечесно створювати враження, що будівництво газопроводу може бути припинено", — повідомила наступниця Ангели Меркель на посту голови партії ХДС, передає Deutsche Welle.

За її словами, Російська Федерація є надійним партнером для Німеччини.

Крамп-Карренбауер зазначила, що Берлін робить усе, щоб у переговорах із Росією порушувалося питання безпеки країн Східної Європи, зокрема в енергетичній сфері.

Міністр оборони Німеччини заявила, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудований Аннегрет Крамп-Карренбауер і Ангела Меркель

Нагадаємо, що спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і з кожним місяцем стає дорожчим. Головна причина — відмова в дозволі на будівництво з боку Данії.

Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвали.

Міністерка оборони Німеччини заявила, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудований

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожен. Російська компанія надасть другу половину коштів — 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Комітет Сенату США в липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" із Росії до Німеччини.

Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.

Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".

Проєкт зіткнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема, регулювання цього газопроводу.

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