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15 жовтня • оновлено в 13:55
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"Росія надійний партнер": у Меркель напророкували успіх газопроводу Путіна

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Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудований.

"Північний потік-2" — складний проєкт. З огляду на нинішній стан робіт і укладені договори, було б нечесно створювати враження, що будівництво газопроводу може бути припинено", — повідомила наступниця Ангели Меркель на посту голови партії ХДС, передає Deutsche Welle.

За її словами, Російська Федерація є надійним партнером для Німеччини.

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Крамп-Карренбауер зазначила, що Берлін робить усе, щоб у переговорах із Росією порушувалося питання безпеки країн Східної Європи, зокрема в енергетичній сфері.

Міністр оборони Німеччини заявила, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудований

Міністр оборони Німеччини заявила, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудований

Аннегрет Крамп-Карренбауер і Ангела Меркель

Нагадаємо, що спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується і з кожним місяцем стає дорожчим. Головна причина — відмова в дозволі на будівництво з боку Данії.

Це призвело до того, що росіянам довелося витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвали.

Міністерка оборони Німеччини заявила, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудований

Міністерка оборони Німеччини заявила, що російський газопровід "Північний потік-2" буде добудований

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожен. Російська компанія надасть другу половину коштів — 4,75 млрд євро.

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Тема
Північний потік - 2
Особи
Аннегрет Крамп-Карренбауер Ангела Меркель
Місце
Німеччина
Тег
Північний потік - 2
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филипп филипыч
филипп филипыч
моста нет как и сп2))))
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Весьмирснами!
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Питон Каа
Питон Каа
Безопасность стран Восточной Европы в энергетической сфере обеспечат США, поставляя свой сжиженный газ через Польшу. Ну а то, что этот газ дороже трубопроводного российского, так это цена энергетической независимости от России, которую эти страны готовы платить. Хотя злые языки утверждают, что американцы, продавая сжиженный газ в Европе, вовсе не возят его через океан, ну это мелочи, главное что он по документам принадлежит США. Есть правда в этой энергетической перемоге один неприятный момент - более дорогой сжиженный газ делает дороже конечную стоимость продукции и снижает конкурентоспособность товаров на мировых рынках, но это такие мелочи, что по сравнению с политической конъюнктурой об этом даже не стоит вспоминать.
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