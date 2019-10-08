"Припиняйте спроби!" Росія різко відповіла США на критику газопроводу Путіна

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що газопровід "Північний потік-2" не має стосунку до політики.

Так в Росія відреагувала на слова секретаря з енергетики Сполучених Штатів Ріка Перрі. Відповідну заяву було опубліковано у Twitter відомства.

"Припиняйте спроби політизації суто комерційного проєкту. Нагадуємо, що основне завдання спільного з європейськими партнерами "Північного потоку-2" – диверсифікація маршрутів поставок газу, ліквідація транзитних ризиків і, як наслідок, зміцнення енергетичної безпеки Європи", – підкреслили в МЗС РФ.

Зокрема, напередодні Перрі заявив, що цей газопровід збільшить вплив Росії на решту континента.

"Північний потік-2" завдасть нищівного удару по енергетичній різноманітності й безпеці Європи", – зазначив секретар з енергетики США.

Припиняйте спроби політизації суто комерційного проєкту. Нагадуємо, що основне завдання спільного з європейськими партнерами "Північного потоку-2" – диверсифікація маршрутів поставок газу, ліквідація транзитних ризиків і, тим самим, зміцнення енергетичної безпеки Європи - МЗС Росії 🇷🇺 (@MID_RF) October 7, 2019

Нагадаємо, що спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується й щомісяця дорожчає. Головна причина — відмова в дозволі на будівництво з боку Данії. Це призвело до того, що росіяни змушені були витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвані.

"Північний потік-2" збільшить вплив Росії на Європу

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожен. Російська компанія надасть другу половину коштів — 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Комітет Сенату США в липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.

Адміністрація Дональда Трампа вважає, що цей проєкт посилить економічний вплив Москви на Європу.

Російський "Газпром" очолює проєкт, тоді як інші учасники надають фінансову підтримку – це Shell, німецькі Uniper і Wintershall, австрійська OMV і французька Engie. OMV також публічно висловилася на підтримку "Північного потоку-2".

Проєкт зіткнувся з юридичними викликами з боку Європи, яка змінює свої енергетичні правила, зокрема, регулювання цього газопроводу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.