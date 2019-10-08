Головна Новини
8 жовтня • оновлено в 13:27
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Припиняйте спроби!" Росія різко відповіла США на критику газопроводу Путіна

3.6т Читати матеріал російською

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що газопровід "Північний потік-2" не має стосунку до політики.

Так в Росія відреагувала на слова секретаря з енергетики Сполучених Штатів Ріка Перрі. Відповідну заяву було опубліковано у Twitter відомства.

"Припиняйте спроби політизації суто комерційного проєкту. Нагадуємо, що основне завдання спільного з європейськими партнерами "Північного потоку-2" – диверсифікація маршрутів поставок газу, ліквідація транзитних ризиків і, як наслідок, зміцнення енергетичної безпеки Європи", – підкреслили в МЗС РФ.

Новини
Росія може організувати нову газову війну: Україна забила на сполох

Зокрема, напередодні Перрі заявив, що цей газопровід збільшить вплив Росії на решту континента.

"Північний потік-2" завдасть нищівного удару по енергетичній різноманітності й безпеці Європи", – зазначив секретар з енергетики США.

Нагадаємо, що спорудження газопроводу "Північний потік-2" затягується й щомісяця дорожчає. Головна причина — відмова в дозволі на будівництво з боку Данії. Це призвело до того, що росіяни змушені були витратити зайві сотні мільйонів євро, а всі терміни вже зірвані.

"Північний потік-2" збільшить вплив Росії на Європу

"Північний потік-2" збільшить вплив Росії на Європу

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві його гілки мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 млрд євро. Його реалізовує "Газпром" спільно з європейськими Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони зобов'язалися профінансувати 50% "Північного потоку-2", тобто по 950 млн євро кожен. Російська компанія надасть другу половину коштів — 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Росія будує газопроводи в обхід України

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Теги
Новини Росії Північний потік - 2
Поділитися у Facebook
15
Коментарі
8
9
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Ни дня без СП-2:-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Коксовый Ларушка
Коксовый Ларушка
"Прекращайте попытки политизации чисто коммерческого проекта" , а то что, педерация аннексирует Калифорнию?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
филипп филипыч
филипп филипыч
сп2 мешает активистам удержать транзит приносящий прибыль газпрому который платит налоги в бюджет рф которая поставляет оружие в донбасс которое убивает активистов. получается чем больше активистов тем меньше активистов)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / думки

ads pixel