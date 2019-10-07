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8 жовтня • оновлено в 13:41
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"Повністю зруйную і знищу!" Трамп публічно пригрозив Туреччині

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Президент США Дональд Трамп пригрозив Туреччині повним знищенням економіки, якщо та зробить будь-які "позарамкові" дії.

Про це американський лідер написав на своїй сторінці в Twitter у понеділок, 7 жовтня. У повідомленні Трампа не уточнюється, про що саме йдеться.

"Як я вже твердо заявляв раніше, і просто ще раз зазначу, що якщо Туреччина зробить те, що я, через свою велику й незрівнянну мудрість, вважатиму поза межами, я повністю зруйную і знищу економіку Туреччини (я таке раніше робив)!" – зазначив він.

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Політик також наголосив, що Анкара повинна нести відповідальність за полонених бойовиків "Ісламської держави" та їхніх рідних.

"США зробили набагато більше, ніж будь-хто міг очікувати, враховуючи із захопленням 100% халіфату ІДІЛ. Прийшов час для інших у регіоні – деякі з них дуже багаті – захищати власну територію", – додав Трамп.

Незабаром стало відомо, що авіація Туреччини почала бомбити базу курдських сил на півночі Сирії.

Як писав OBOZREVATEL, 6 жовтня стало відомо, що Туреччина в прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська й техніку після того, як президент країни Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про початок нової військової операції.

Водночас у Пентагоні заявили, що США вступили в переговори з владою Туреччини, щоб забезпечити безпеку на півночі Сирії.

В понеділок, 7 жовтня, Білий дім повідомив, що США не будуть підтримувати або брати участь у можливій турецькій операції в Сирії.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
політика економіка
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К Денис
К Денис
Тут многие холопитеки орут про санкции.. Санкции)) США ведут торговую войну с Китаем.. Теперь захотели и разжигает эту войну с Европой.. Вангую при такой политике США в санкциях будет явно не Россия...
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
К Денис, нравится нерабам лизать панский сапог и все его решения покорно принимать - генетику то не наипешь)
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Мразь Русская
Мразь Русская
Лахта тут как на мед сбежались...Работаем братья!
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Mega Death
Mega Death
Чем больше Трамп гонит на Турцию, тем выше поддержка у Эрдогана среди населения))Все ж видят , как американцы слили сейчас курдов, а раннее и самих турков, после того как они сбили российский самолет.
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