"Повністю зруйную і знищу!" Трамп публічно пригрозив Туреччині

Президент США Дональд Трамп пригрозив Туреччині повним знищенням економіки, якщо та зробить будь-які "позарамкові" дії.

Про це американський лідер написав на своїй сторінці в Twitter у понеділок, 7 жовтня. У повідомленні Трампа не уточнюється, про що саме йдеться.

"Як я вже твердо заявляв раніше, і просто ще раз зазначу, що якщо Туреччина зробить те, що я, через свою велику й незрівнянну мудрість, вважатиму поза межами, я повністю зруйную і знищу економіку Туреччини (я таке раніше робив)!" – зазначив він.

Політик також наголосив, що Анкара повинна нести відповідальність за полонених бойовиків "Ісламської держави" та їхніх рідних.

"США зробили набагато більше, ніж будь-хто міг очікувати, враховуючи із захопленням 100% халіфату ІДІЛ. Прийшов час для інших у регіоні – деякі з них дуже багаті – захищати власну територію", – додав Трамп.

Незабаром стало відомо, що авіація Туреччини почала бомбити базу курдських сил на півночі Сирії.

.... the captured ISIS fighters and families. The US has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!