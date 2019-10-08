"Обговорюється "зрада": в Україні різко збільшать оборонний бюджет

В Україні у 2020 році витрати на оборону будуть збільшені.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу у Києві. "У публічній площині обговорюється, що це "зрада", що ми плануємо скоротити витрати на оборону, скоротити якісь соціальні пільги. Це неправда. У наступному році видатки на оборону будуть навіть збільшені", – сказав він.

За його словами, у відсотковому співвідношенні ці витрати збережуться на рівні 5,4% від загального фонду бюджету, а в абсолютних цифрах витрати на Міноборони збільшаться до 136,6 млрд грн.

Прем'єр зазначив, що поки Україна перебуває у стані зовнішньої агресії, ніяких скорочень витрат на оборону або скорочення соціальних стандартів захисників бути не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 вересня на сайті Верховної Ради з'явився повний текст головного фінансового документа країни – держбюджету на 2020 рік. У ньому детально зазначено, скільки коштів виділять на кожне міністерство. При цьому в документі було зазначено, що Міністерство оборони отримає 101 млрд грн.

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