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9 жовтня • оновлено в 05:21
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"Обговорюється "зрада": в Україні різко збільшать оборонний бюджет

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В Україні у 2020 році витрати на оборону будуть збільшені.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу у Києві. "У публічній площині обговорюється, що це "зрада", що ми плануємо скоротити витрати на оборону, скоротити якісь соціальні пільги. Це неправда. У наступному році видатки на оборону будуть навіть збільшені", – сказав він.

За його словами, у відсотковому співвідношенні ці витрати збережуться на рівні 5,4% від загального фонду бюджету, а в абсолютних цифрах витрати на Міноборони збільшаться до 136,6 млрд грн.

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Прем'єр зазначив, що поки Україна перебуває у стані зовнішньої агресії, ніяких скорочень витрат на оборону або скорочення соціальних стандартів захисників бути не може.

"Обговорюється "зрада": в Україні різко збільшать оборонний бюджет
"Обговорюється "зрада": в Україні різко збільшать оборонний бюджет

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 вересня на сайті Верховної Ради з'явився повний текст головного фінансового документа країни – держбюджету на 2020 рік. У ньому детально зазначено, скільки коштів виділять на кожне міністерство. При цьому в документі було зазначено, що Міністерство оборони отримає 101 млрд грн.

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Тема
Держбюджет-2020
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
бюджет
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Увеличить конечно можно, но вот где для этого денег взять?
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
А где бюджет Министерства Украины "Взаймы"?
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