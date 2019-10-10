"Немає діалогу": уряд не обговорює з підприємцями податкові ініціативи - Ляпіна

Податкові ініціативи монобільшості, а також турборежим та відсутність діалогу з представниками промислових галузей в ухваленні змін до законів, викликають резонанс у суспільстві.

Про це розповіла голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна, передає 24 канал. За її словами, таким чином зростає рівень недовіри до влади, а підприємці взагалі вже перестали вірити Кабміну та монобільшості через те, що вони не виконують свої обіцянки (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку докінця).

"Обіцяли не чіпати спрощену систему оподаткування, обіцяли не псувати умови для підприємницької діяльності, обіцяли взятися за якісь великі розкрадання державної власності і т.д. А що ж ми маємо в реаліях? В реаліях вже закони, які будуть обдирати в буквальному сенсі підприємців, уже ухвалені і на підписі у президента", - сказала Ляпіна.

Ксенія Ляпіна

Вона нагадала, що Державна регуляторна служба виконує роль опонента який дискутує з міністерствами на предмет того, щоб не дати їм зробити дурні в законодавчих ініціативах.

"Це можна зробити шляхом оцінки, шляхом надання прогнозу впливу тих чи інших ініціатив на підприємницьке середовище. І власне навколо цього завжди йшла якась дискусія. І дискусії були жорсткі. І було таке, що у нас були дуже розходження з різними міністерствами. Але ця дискусія в урядах попередніх була. В цьому уряді дискусії всередині взагалі нема. Цей уряд максимально зачинений. За зачиненими дверима, що вони роблять, знають тільки вони самі власне. Нічого не відбувається, жодної наради", - сказала Ляпіна.

Вона додала, що регуляторна служба писала звернення до Кабміну це щодо тих податкових законів, по РРО і кешбеку. А також щодо ухвалення попереднім урядом постанови для так званих інспекційних відвідувань Інспекції праці, яка була ухвалена з порушенням закону.

"Необхідно скасувати цю постанову і розробити нову з урахуванням зауважень. Так от за цей місяць в уряді не знайшлося часу хоча б обговорити це питання. Я вже не кажу, прийняти. Ну хоча б обговорити. Хоча за цей час в них знайшлася маса часу сказати про нову еру діджиталізації. Ну, вибачте мені, якщо підприємця штрафують з ранку до ночі, то йому ця ваша діджиталізація, знаєте, до якого далекого місця. Все це мені нагадує 10-ий рік. Монобільшість, голосування за помахом руки, тоді одної, а зараз – другої", - зазначила Ляпіна.

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