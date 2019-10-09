"Кінця світу не буде!" У Мін'юсті сказали, навіщо скасовувати КЗпП

Міністр юстиції України Денис Малюська розповів, для чого Україна повинна відмовитися від радянського Кодексу законів про працю.

Своєю позицією щодо законопроекту "Про правонаступництво України" він поділився в інтерв'ю LB.ua.

"Україна залишається своєрідним динозавром навіть на пострадянському просторі, де діє Кодекс про адміністративні правопорушення, Житловий кодекс або Кодекс законів про працю ще Радянського союзу", – сказав міністр.

У Мін'юсті сказали, навіщо скасовувати КЗпП

За словами Малюськи, монобільшість у Раді все ж "не принтер" і саме з цієї причини не був підтриманий законопроект про скасування радянських законодавчих актів.

"Навіть проект закону, який встановлює простий дедлайн для розробки КЗпП не був підтриманий. Уявіть, якщо дійсно в парламент зайде ліберальний кодекс, що, наприклад, змінює баланси в трудових правовідносинах. Скажу більше, навіть якби Верховна Рада не прийняла жодного замінника КЗпП, то кінець світу не настав би. Існують інші нормативні акти, що регулюють ключові права – безпеку праці, відпустку, соціальні гарантії тощо", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фракція "Слуга народу" провалила голосування за законопроект про скасування законодавства часів СРСР.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram