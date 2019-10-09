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10 жовтня • оновлено в 05:04
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"Кінця світу не буде!" У Мін'юсті сказали, навіщо скасовувати КЗпП

3.2т Читати матеріал російською

Міністр юстиції України Денис Малюська розповів, для чого Україна повинна відмовитися від радянського Кодексу законів про працю.

Своєю позицією щодо законопроекту "Про правонаступництво України" він поділився в інтерв'ю LB.ua.

"Україна залишається своєрідним динозавром навіть на пострадянському просторі, де діє Кодекс про адміністративні правопорушення, Житловий кодекс або Кодекс законів про працю ще Радянського союзу", – сказав міністр.

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У Мін'юсті сказали, навіщо скасовувати КЗпП

У Мін'юсті сказали, навіщо скасовувати КЗпП

За словами Малюськи, монобільшість у Раді все ж "не принтер" і саме з цієї причини не був підтриманий законопроект про скасування радянських законодавчих актів.

"Навіть проект закону, який встановлює простий дедлайн для розробки КЗпП не був підтриманий. Уявіть, якщо дійсно в парламент зайде ліберальний кодекс, що, наприклад, змінює баланси в трудових правовідносинах. Скажу більше, навіть якби Верховна Рада не прийняла жодного замінника КЗпП, то кінець світу не настав би. Існують інші нормативні акти, що регулюють ключові права – безпеку праці, відпустку, соціальні гарантії тощо", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фракція "Слуга народу" провалила голосування за законопроект про скасування законодавства часів СРСР.

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Особа
Денис Малюська
Місце
Україна
Тег
Кодекс про працю
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
при либеральном фашизме гарантии прав трудящихся - это преступление против олигархов и корпораций.
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3
1
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Доя олигархов конечно не наступит. В США Конституция 200 лет действует - и ничего. Вносите поправки в КЗот, например чтобы чиновников было легко уволить, а то обоснование: Надо КЗот отменить тому как чиновников сложно уволить - они прячутся на больничном. С врачами разберитесь, которые их прячут, а простых людей не трогайте. С'ки лживые, хотят рабовладельческий строй ввести, а патриётом плевать, что из их нэньки делают место, не пригодное для жизни.
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3
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Для слуг народа, а особенно для олигархов, конечно конец света не наступит. Конституция США действует больше 200 лет и ничего, почему КЗоТ надо менять? Ну и вносите поправки, чтобы все чиновники работали по контракту, а простых работяг не трогайте. А то обоснование: Чиновника невозможно уволить они прячутся на больничном. Во первых разберитесь с врачами, которые их прячут, а во вторых измените КЗоТ в отношении чиновников. Сволочи ...
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3
0

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