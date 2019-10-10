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10 жовтня • оновлено в 21:29
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"Активна стадія": Гончарук розповів про важливий крок для нової програми МВФ

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що делегація України 14-20 жовтня візьме участь у щорічних зборах Світового банку та Міжнародного валютного фонду в США.

Під час заходу уряд продовжить діалог стосовно нової програми фінансування. Про це прем'єр-міністр повідомив за підсумками бізнес-сніданку з керівниками провідних банківських установ України, передає пресслужба Кабміну.

"Уже наступного тижня група міністрів вирушить до США для участі у Щорічних зборах Світового банку та МВФ і в переговорах з фондом", – заявив Гончарук.

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Прем'єр-міністр підкреслив, що ця співпраця є важливою для Києва.

"За нашими відносинами з великими міжнародними партнерами уважно стежать системні великі інвестори в усьому світі. Зараз ми в активній стадії перемовин із МВФ стосовно нової програми підтримки", – резюмував Гончарук.

Прем'єр-міністр підкреслив, що співпраця з міжнародними партнерами й донорами важлива для України

Прем'єр-міністр підкреслив, що співпраця з міжнародними партнерами й донорами важлива для України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
нерабы на паперти)
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