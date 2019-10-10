"Активна стадія": Гончарук розповів про важливий крок для нової програми МВФ

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що делегація України 14-20 жовтня візьме участь у щорічних зборах Світового банку та Міжнародного валютного фонду в США.

Під час заходу уряд продовжить діалог стосовно нової програми фінансування. Про це прем'єр-міністр повідомив за підсумками бізнес-сніданку з керівниками провідних банківських установ України, передає пресслужба Кабміну.

"Уже наступного тижня група міністрів вирушить до США для участі у Щорічних зборах Світового банку та МВФ і в переговорах з фондом", – заявив Гончарук.

Прем'єр-міністр підкреслив, що ця співпраця є важливою для Києва.

"За нашими відносинами з великими міжнародними партнерами уважно стежать системні великі інвестори в усьому світі. Зараз ми в активній стадії перемовин із МВФ стосовно нової програми підтримки", – резюмував Гончарук.

Прем'єр-міністр підкреслив, що співпраця з міжнародними партнерами й донорами важлива для України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У НБУ повідомили, що вже до кінця 2019 року Міжнародний валютний фонд запропонує Україні нову програму співпраці і виділить 2 млрд доларів першого траншу кредиту за новою програмою.

Пізніше міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна припинить співпрацю з МВФ після того, як буде виплачена поточна кредитна програма.

Водночас економіст Віктор Скаршевський заявив, що Україні навряд чи вдасться закінчити співпрацю з МВФ після завершення нової програми, оскільки за рік-півтора вдарить чергова криза.

26 вересня ЗМІ оприлюднили інформацію, що Україна не змогла домовитися про нову програму кредитування МВФ під час візиту місії Фонду до Києва.

Пізніше Кабінет міністрів повідомив, що переговори про нову програму співпраці України з Міжнародним валютним фондом ведуться і перебувають у активній стадії.

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