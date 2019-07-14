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Путінські пропагандисти зганьбилися у прямому ефірі: фотофакт

27т Читати матеріал російською

Російський пропагандистський "Перший канал" припустився помилки в назві сюжету і ролик продемонстрували в прямому ефірі.

На ситуацію звернув увагу телеграм-канал "Пул №3". Як видно на фото, в описі до сюжету сказано "в пастках оферистів", замість "аферистів".

У телеграм каналі іронізують з цього приводу: "оферисти пробралися на канал".

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Ляп Першого каналу

Ляп Першого каналу

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Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політик і телеведуча Ксенія Собчак буде вести розважальне політичне шоу на головному пропагандистському телеЗМІ Росії - Перший канал.

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Місце
Росія
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Новини Росії
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Об этом пишет Обозреватель ???
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an and
an and
Всё просто: люди с интеллектом, а соответственно грамотные, образованные и хорошо воспитанные..там давно уже не могут работать по определению просто! Посмотрите на комментарии: уровень топящих за Россию - это уровень "писателей" на стенах туалетов..
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Что там Российски канал , тут Кличко послушаешь и ни чему не удивляешься .
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