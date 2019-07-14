Путінські пропагандисти зганьбилися у прямому ефірі: фотофакт

Російський пропагандистський "Перший канал" припустився помилки в назві сюжету і ролик продемонстрували в прямому ефірі.

На ситуацію звернув увагу телеграм-канал "Пул №3". Як видно на фото, в описі до сюжету сказано "в пастках оферистів", замість "аферистів".

У телеграм каналі іронізують з цього приводу: "оферисти пробралися на канал".

Ляп Першого каналу Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політик і телеведуча Ксенія Собчак буде вести розважальне політичне шоу на головному пропагандистському телеЗМІ Росії - Перший канал.

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