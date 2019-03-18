Путін зібрався рятувати Крим від блекауту: окупанти відкриють дві ТЕС

Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 18 березня, прилетить в анексований Крим для участі в церемонії відкриття двох теплоелектростанцій.

Як повідомляє "Кримінформ", мова йде про введення в експлуатацію Балаклавської і Таврійської ТЕС, а також підстанції "Порт" в Тамані. Відзначається, що електростанції будуть відкриті в Сімферополі і Севастополі.

"Таврійська ТЕС в Сімферополі і Балаклавська ТЕС в Севастополі потужністю по 470 МВт кожна були побудовані в рамках федеральної цільової програми розвитку Криму. Будівництвом займалася російська інжинірингова компанія "Технопромекспорт", яка входить в держкорпорацію "Ростех". На реалізацію двох проектів було передбачено 71 млрд рублів (29,3 млрд грн)", - повідомляє видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, проект будівництва двох ТЕС окупанти схвалили в жовтні 2017 року. Але терміни запуску першої черги електростанцій були перенесені з 2017 на 2018 рік через скандал з постачанням турбін. Перші дві з чотирьох газових турбін Siemens надійшли на півострів у червні 2017 року.

На цьому тлі розгорівся скандал за участю німецького концерну. 21 липня 2017 року компанія подала позов до Арбітражного суду Москви проти причетних до постачання його турбін в Крим всупереч санкціям. Окупанти при цьому заявили, що привезені на острів турбіни російського походження. Siemens програв всі суди у гучній справі.

Влітку 2018 року перший енергоблок Таврійської ТЕС в рамках підготовки до введення в експлуатацію вперше видав в мережу 45 МВт, після чого він був відключений для продовження пусконалагоджувальних робіт. Через кілька днів перші мегавати в енергосистему Криму видала і Балаклавська ТЕС. Перші блоки електростанцій були запущені в експлуатацію 1 жовтня 2018 року.

6 березня 2019 року енергосистема окупованого Криму почала видавати надлишок власної генерації в енергосистему Краснодарського краю. На той момент на півострові завершилися комплексні випробування другого блоку Таврійської ТЕС. Він безперервно працював з номінальним навантаженням протягом 72 годин. 12 березня було підтверджено його готовність до експлуатації.

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