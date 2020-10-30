Путін згадав про нетрадиційну орієнтацію, кажучи про зміцнення рубля

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
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Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін згадав про одностатеві шлюби, відповідаючи на питання про нетрадиційні методи грошово-кредитної політики.

Трансляцію виступу вів телеканал РБК. Російському лідерові поставили запитання – чи вважає він необхідним в умовах коронакризи застосовувати нетрадиційні інструменти грошово-кредитної політики?

"Ну, ви знаєте, ми з певною обережністю, але розумінням ставимося взагалі до яких нетрадиційних форм, ну, зокрема до нетрадиційних шлюбів. Я кажу "з розумінням", хочу, щоб звернули увагу на це слово теж. З розумінням, але насторожено. Чому? Тому що я, як глава держави, повинен піклуватися про рішення демографічних проблем, а нетрадиційні шлюби, як відомо, дітей на світ не приводять. А ось в цій сфері, про яку ви сказали, нетрадиційні методи регулювання, вони, напевно, у відомих випадках хороші", – відповів Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше економіст Василь Колташов заявив, що в Росії у 2020 році відбулося вже дві девальвації рубля і друга з них стала "ганебною".

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