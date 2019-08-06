"Путін підриває незалежність": Україна створила оперативний штаб через паливну заборону Росії

Міністерство інфраструктури сформувало оперативний штаб, який працюватиме, щоб паливному ринку України не загрожували зростання цін і криза.

"Сьогодні ми із представниками найбільших компаній, а також "Укрзалізниці", Адміністрації морських портів, за участі Андрія Геруса (представник президента в Кабінеті міністрів. – Ред.), визначили, як буде забезпечена диверсифікація шляхів постачання нафтопродуктів", – повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на пресконференції за результатами наради щодо збереження енергетичної незалежності України.

Зокрема, за його словами, на нараді розглядалися питання шляхів постачання дизельного автомобільного пального та скраплених газів.

"Оперативний штаб працюватиме на щоденній основі з найбільшими нафтотрейдерами України, нашими державними компаніями, щоб будь-які проходження системними маршрутами не були під загрозами, а ринку не загрожували ні зростання цін, ні будь-які кризи", – наголосив Омелян.

Міністр інфраструктури наголосив, що потужності нафтових терміналів у морських портах Україні дозволяють багатократно збільшити обсяг таких продуктів уже сьогодні.

Він додав, що "Укрзалізниця" має змогу забезпечити кількість вантажного рухомого складу для виконання перевезень нафтопродуктів.

Водночас із цим УЗ сформує незнижувальний стратегічний запас дизельного палива.

"Чим довше бенефіціари відповідних поставок уникатимуть сплати податків до бюджету – тим швидше вони втратять ринок України. І ми не дозволимо за рахунок російських платників податків, якими пан Путін вирішив підірвати незалежність України, формувати російське лобі у нашій державі", – резюмував Омелян.

Міністерство інфраструктури сформувало оперативний штаб, який працюватиме, щоб паливному ринку України не загрожували зростання цін і криза

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія оголосила про заборону на експорт до України нафти і нафтопродуктів. Таким чином РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів України переліку російських товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.

Після цього російські компанії "Роснефть" і "Лукойл" запитали в уряду РФ спеціальні дозволи на ввезення нафтопродуктів в Україну.

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