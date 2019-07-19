Путін готує нову газову кризу: в Європі забили на сполох

Президент Російської Федерації Володимир Путін готує нову газову кризу в Європейському Союзі.

"ЄС намагається виступати посередником на переговорах між Росією і Україною з липня 2018 року, але безуспішно. Таким чином, Європі загрожує третя газова криза за два десятиліття (попередні трапилися в 2006 і 2009 роках)", – повідомив старший науковий співробітник Інституту державного управління у Лондоні Алан Райлі, передає "ИноСМИ".

За його словами, контури російської стратегії вимальовуються ясно: добудувати трубопровід "Північний потік-2", дочекатися 1 січня, коли закінчиться договір з Україною, а після цього дати Європі більше природного газу – але тільки через свій трубопровід.

"Росії потрібно, щоб європейці запанікували і прогнулися перед обличчям непоставок і зростання цін. Проблема Москви в тому, що далеко не факт, що такий натиск взагалі спрацює – адже європейці можуть і не прогнутися", – зазначив Райлі.

"Москві слід ретельно зважити за і проти тактики "шоку і трепету" – короткочасного січневого відключення, за яким послідує дезінформаційна кампанія і тривалий зрив поставок – адже вони загрожують позбавити Росію ключових політичних та ділових союзників у Європі, а також підірвати російські джерела доходів і, в кінцевому рахунку, владу і вплив", – резюмував старший науковий співробітник Інституту державного управління.

Володимир Путін готує нову газову кризу в Європейському Союзі

Нагадаємо, що голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні й, за відсутності нових договорів, може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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