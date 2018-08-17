"Путін був би задоволений": журналіст розкритикував Меркель за "Північний потік-2"

Дії віце-канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України грають на руку Кремлю.

Таким чином в інтерв'ю "Сегодня" відомий німецький журналіст Борис Райтшустер прокоментував дії Німеччини, яка з одного боку підтримує санкції проти РФ, а з іншого виступає за будівництво скандального газопроводу.

"Її (Ангелу Меркель. - Ред.) важко зрозуміти. Швидше за все, вона за збереження влади за будь-яку ціну, за вирулювання політики в цьому напрямку. Останні 13 місяців я не бачу великого суперництва з Путіним. Якби я був Путіним, я був би задоволений Меркель", - пояснив він.

Журналіст назвав політику віце-канцлера Німеччини двоїстою і нагадав, що у 2008 році вона виступала проти вступу України в НАТО, а у 2014 році говорила, що країна може входити до Євразійського Союзу.

"У внутрішній політиці я погано оцінюю її роль. Чесно кажучи, я чекаю того дня, коли буде новий канцлер. Ситуація Меркель дуже хитка. Пару разу вона була на межі. Скоро будуть вибори в Баварії, які можуть стати черговим потрясінням для правлячої коаліції. зараз для Меркель питання тільки про виживання, повна стагнація. Я звик до цього в РФ, але зараз така ситуація в Німеччині, коли головне - зам'яти проблеми, не говорити про них, робити вигляд, що все добре", - підсумував Райтшустер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, проект "Північний потік-2" передбачає прокладку двох газових ниток загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Дозвіл на будівництво вже видали Німеччина, Фінляндія і Швеція. Данія залишається єдиною країною, яка досі не видала дозвіл.

25 липня у Німеччині почали укладати перші труби в рамках будівництва.

Проти газопроводу виступають Україна і США. Зокрема 11 липня на саміті НАТО президент США Дональд Трамп розкритикував енергетичну угоду між Берліном і Москвою і заявив, що Росія контролює Німеччину за допомогою енергетичних ресурсів.