Прямий канал намагаються рейдерськи захопити - Порошенко про розслідування ДБР

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив про спробу рейдерського захоплення телеканалу "Прямий".

Про це повідомляє пресс-служба партії "Європейська Солідарність". Порошенко підкреслив, що буде захищати демократію та свободу слова, і не допустить спроб здійснювати тиск на засоби масової інформації Державним бюро розслідувань.

"Наша політична сила буде чітко стояти на позиціях захисту свободи слова в Україні. Хочу наголосити, що під час мого президенства абсолютно більший проміжок часу діяла заборона на перевірки ЗМІ. Події, які розгортаються навколо "Прямого" дають мені всі підстави стверджувати, що ми маємо справу зі спробою рейдерського захоплення телеканалу", – сказав Порошенко.

Петро Порошенко заступився за "Прямий"

За його словами, вплив (ексглави АП Андрія. - Ред.) Портнова на ДБР та його спроби фактично управляти слідством створює небезпечну ситуацію тиску на ЗМІ.

"Ініціатор цього пан Портнов заступник голови адміністрації президента Януковича, учасник підготовки законів 16 січня – те проти чого стояла Революція гідності. На сьогоднішній день за його заявою, за якою стоять абсолютні припущення, які не мають нічого спільного з правдою, понад три місяці ДБР робить спробу тероризувати журналістів", – зазначив лідер "Європейської Солідарності".

Він також наголосив, що не є власником телеканалу "Прямий" та не здійснює управління цим ЗМІ, але захист можливості ЗМІ на незалежне висвітлення подій є важливим пріоритетом.

"Ще раз наголошую, що я не маю жодного стосунку до власності або до управління Прямим каналом. Але і я, і моя політична команда закликаємо всіх журналістів і політиків стати на захист свободи слова в Україні. Ми не дозволимо, щоб повернення до часів Януковича призвело до того, щоби здійснювався в такий спосіб тиск на журналістів", – сказав Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український телеканал "Прямий" придбав квартиру сім'ї загиблого шахтаря Михайла Павлика.

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