Прямі поставки газу з Росії: в "Нафтогазі" назвали умови

Будь-яка компанія може зайнятися прямими поставками газу з Росії в Україну, оскільки законодавчо це не заборонено.
Про це заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє "Ліга Бізнес". Для початку поставок необхідно дотримання політичних і економічних чинників, зазначає топменеджер.
Андрій Коболєв
"Перший фактор, який знаходиться в рамках контролю" Нафтогазу" – це ціна, а також її комерційні параметри: справедливість і відповідність ринку. За останні шість років справедливу ціну Газпром жодного разу не пропонував", – заявив Коболєв.
За його словами, якщо надійде пропозиція про початок поставок газу з Росії в Україну, Нафтогаз на основі комерційних розрахунків буде приймати рішення. При цьому важливу роль буде грати другий фактор – політичний, підкреслив Коболєв.
"Таке питання швидше за все стане предметом розгляду уряду. Наприклад, при видачі директив на проведення переговорів", – заявив глава Нафтогазу.
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