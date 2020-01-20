Прямі поставки газу з Росії: в "Нафтогазі" назвали умови

Будь-яка компанія може зайнятися прямими поставками газу з Росії в Україну, оскільки законодавчо це не заборонено.

Про це заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє "Ліга Бізнес". Для початку поставок необхідно дотримання політичних і економічних чинників, зазначає топменеджер.

Андрій Коболєв

"Перший фактор, який знаходиться в рамках контролю" Нафтогазу" – це ціна, а також її комерційні параметри: справедливість і відповідність ринку. За останні шість років справедливу ціну Газпром жодного разу не пропонував", – заявив Коболєв.

За його словами, якщо надійде пропозиція про початок поставок газу з Росії в Україну, Нафтогаз на основі комерційних розрахунків буде приймати рішення. При цьому важливу роль буде грати другий фактор – політичний, підкреслив Коболєв.

"Таке питання швидше за все стане предметом розгляду уряду. Наприклад, при видачі директив на проведення переговорів", – заявив глава Нафтогазу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!