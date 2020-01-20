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20 січня • оновлено в 18:49
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Прямі поставки газу з Росії: в "Нафтогазі" назвали умови

2.7т
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Будь-яка компанія може зайнятися прямими поставками газу з Росії в Україну, оскільки законодавчо це не заборонено.

Про це заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє "Ліга Бізнес". Для початку поставок необхідно дотримання політичних і економічних чинників, зазначає топменеджер.

Андрій Коболєв

Андрій Коболєв

Новини
"Контрактів і планів немає": "Нафтогаз" спростував пряму закупівлю газу в Росії

"Перший фактор, який знаходиться в рамках контролю" Нафтогазу" – це ціна, а також її комерційні параметри: справедливість і відповідність ринку. За останні шість років справедливу ціну Газпром жодного разу не пропонував", – заявив Коболєв.

За його словами, якщо надійде пропозиція про початок поставок газу з Росії в Україну, Нафтогаз на основі комерційних розрахунків буде приймати рішення. При цьому важливу роль буде грати другий фактор – політичний, підкреслив Коболєв.

"Таке питання швидше за все стане предметом розгляду уряду. Наприклад, при видачі директив на проведення переговорів", – заявив глава Нафтогазу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Україна
Тег
газ
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Кто платит,тот барышню и танцует,а если барышня танцу не обучена,пускай дерет лыко и плетёт лапти.
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ефимов владимир
ефимов владимир
Самое главное условие Газпрома - предоплата.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Нафтогаз условия ставит?! Условие одно:есть гроши- покупай, нет - бери товарный кредит в Европе.
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